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馬斯克暗示收購左派美媒MSNBC

2024/11/25 11:10

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）暗示可能考慮收購左派親民主黨媒體「MSNBC」。（路透）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）暗示可能考慮收購左派親民主黨媒體「MSNBC」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）暗示考慮收購左派親民主黨媒體「MSNBC」。

綜合媒體報導，為因應串流媒體的興起，美國有線電視龍頭「康卡斯特（Comcast）」日前宣布，計劃把旗下MSNBC、CNBC等多個有線頻道分拆出去，成立一家獨立的上市公司。消息一出，引發外界對美國政治新聞生態可能發生重大變化的猜測。

川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）隨後在社交平台X發文分享康卡斯特正在出售MSNBC相關報導並標記馬斯克，稱自己有有史以來最有趣的想法！而馬斯克在小唐納·川普該篇留言詢問「這要多少錢？」，並稱「最有可能的是最有趣的結果，尤其是諷刺的結果」。

馬斯克的留言引發網友熱議，有網友表示，「馬斯克收購MSNBC絕對是一場史詩般的惡搞」、「馬斯克，如果你買了MSNBC，也許你可以教他們如何負責任地發推文！」、「馬斯克廣播公司？」、「我不希望馬斯克收購所有媒體公司。我不希望任何一方壟斷資訊。我們需要一個強大、聰明、有道德的左派。不像目前存在的那樣，是個軟弱、說謊的腐敗分子。」、「現代新聞正在消亡——有些東西無法復活。」等。

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