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鴻海宣布處分鴻準持股 套利逾2.03億元

2024/11/19 19:21

鴻海今天宣布旗下子公司子公司「寶鑫國際投資」處分機殼廠鴻準持股。（路透檔案照）鴻海今天宣布旗下子公司子公司「寶鑫國際投資」處分機殼廠鴻準持股。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天宣布旗下子公司子公司「寶鑫國際投資」處分機殼廠鴻準（2354）持股，引發外界好奇先前鴻準脫離集團的傳言是否為真，不過，鴻海並不回應市場蜚語，僅強調此次處分鴻準持股為實現投資利益，處分利益為2億0352萬7499元。

根據鴻海公告，此次以平均每股94.065元的價格，處分鴻準1405萬3000股，交易總金額13億2189萬4400元，處分利益為2億0352萬7499元，此次交易過後，「寶鑫國際投資」尚持有鴻準1億1212萬8274股，持有金額約88億7034萬1188元，持股比例為7.93%。

鴻海目前為董事長劉揚偉率領集團聚焦「3+3」核心戰略，不過先前法人圈盛傳，創辦人郭台銘因總統大選無望，選舉結束之後有意返回集團掌舵，但由於現階段的營運方針已與其在位時大相逕庭，不再從事低毛利的純代工事業，因此受到勸阻，鴻準在當時傳出可能成為郭回到產業界的落腳之處。

儘管法人傳言全都沒有獲得鴻海、郭辦證實，但知名產業人士也曾在「Thread」敘說相關情事，引發外界高度關注，對於此次鴻海處分鴻準持股，以及鴻準近日態度較先前180度大轉變，突然聲稱握有GB200相關水冷產品訂單，皆讓各界霧裡看花。

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