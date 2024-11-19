高盛認錯！預計川普關稅政策下 強勢美元將持續更久

高盛貨幣策略師表示，川普關稅政策下，美元正在進入一個新的強勢時期。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛集團（Goldman Sachs Group）貨幣策略師表示，在美國總統當選人川普計劃徵收高額關稅的推動下，美元正在進入一個新的強勢時期。

《彭博》報導，自9月底以來，作為國際準備貨幣的美元一直走強，這削弱了高盛長期以來的觀點，認為美元將從昂貴的高點逐漸回落。高盛過去2年預測，美元將從高點回落，這項預測在2023年被證明是有先見之明的，但今年美國總統大選以來美元漲了2.4％，讓這項觀點受挫。

請繼續往下閱讀...

由卡特里維迪（Kamakshya Trivedi）領導的團隊在報告中指出，高盛不再預計美元會大幅貶值，美元預計將在更長的時間內走強。

報告中表示，過去幾年，高盛的核心觀點是只會看到美元較2022年末的高峰「小幅貶值」，這在很大程度上被證明是正確的看法。而高盛團隊現在預計，關稅以及一些進一步的財政改革將在明年美國政策組合中佔據重要地位。

高盛團隊補充，關稅、經濟繁榮和美國資產價格上漲是對美元有利的組合。高盛目前預估，川普的經濟政策將增加美國進口成本，同時降低國內經營成本。高盛預測，這些利多將推動美元貿易加權指數在明年漲約3％，預估未來12個月歐元兌美元匯率將跌至1.03，日圓兌美元匯率則將來到159。

彭博的美元指數上週五（15日）出現連續第7週的漲幅，這是該貨幣自2月以來最長的一次漲勢，川普當選後，交易員持續買進，押注美元走強和債殖利率上升。

儘管高盛對美元的看法樂觀，但策略師仍認為美元將低於2022年的高點。團隊也提到，考慮到美元已經很高，以及聯準會（Fed）的鴿派前景，預計匯率前景會受到一些阻力。

至於對其他國家的影響，高盛團隊預計，強勢美元將迫使他們介入支持本土貨幣，可能透過在外匯市場採取直接行動，或是提高利率。策略師表示，團隊卻是預計強勢美元將促使一些地方採取新的干預措施，可能會面臨更嚴格的貨幣政策，並可能在美國官員對美元發表評論時，導致匯率偶爾波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法