半導體、光學用膠表現強勁 南寶今、明年營收挑戰新高

半導體、光學用膠、木工用膠表現強勁，南寶看今、明年營收挑戰新高。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕南寶樹脂（4766）今（18）日召開第三季法說會，南寶執行長許明現表示，積極開發半導體、光學、木工用膠表現相對強勁，可望成為新的成長動能，再加上併購允德實業也將於明年併入營收，預估今年營收力拼歷史新高，明年目標也將再創新高。

南寶第三季稅後淨利6.61億元、每股稅後盈餘（EPS）5.48元，創下同期新高，累計今年前三季，EPS達16.91元，也是歷史同期新高。

請繼續往下閱讀...

許明現指出，南寶目前的策略重心在達成超越產業平均的長期成長以及提升股東權益報酬率（ROE），未來會更積極主動找尋成長機會，持續投資創新以及提升營運效率，同時，也考慮調整現金股利發放率的方式來強化股東權益報酬率（ROE），也不排除透過併購來達成成長目標。

對於新產品開發，他也說策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，半導體與光學用膠以及木工用膠表現相對強勁；其中，法人關切的半導體用膠，南寶也表示，新研發的UV解黏膠帶，具有高黏著力，透過紫外線照射後，反應時間快速、無殘膠，可以提升製程效率與良率，頗受好評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法