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川普當選All In？ETF及共同基金單週流入美股高達1.8兆

2024/11/18 14:35

自川普勝選以來，資金大舉湧入美股。（路透）自川普勝選以來，資金大舉湧入美股。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普勝選以來，資金大舉湧入美股。根據EPFR的數據，截至上週三（13日）的一週內，美股ETF和共同基金吸引近560億美元（約台幣1.8兆）的資金，創下2008年以來第二大單週流入紀錄，此類基金已連續7個月吸引資金流入，為2021年以來持續時間最長的一次。

《華爾街日報》18日報導，美國總統大選以來，金融市場的狂歡推升科技業、製造業巨頭及加密貨幣等多種資產的價格，許多投資者押注這波行情還有續漲空間。

投資人大舉湧入追蹤美國股票的基金，過去一週標普500指數首次突破6000點。EPFR的數據顯示，截至上週三的一週，美股ETF和共同基金吸引了近560億美元資金流入，為2008年有紀錄以來第二大單周資金流入。

至於什麼因素推動樂觀情緒？許多投資者表示，他們預計川普第二個總統任期內稅收會降低，監管會減少。普徠仕（T. Rowe Price）科技投資組合經理Dominic Rizzo表示，關稅可能會提振美國製造業，推動國內支出和投資激增，還有一些投資者則只是為選舉結束鬆了一口氣。

37歲的Joe Johnson說，他已經投資輝達、特斯拉和加密貨幣公司MicroStrategy等一些熱門股票。他的投資組合今年大幅上漲，對市場相當樂觀，正在考慮將手上現金「全部投入股市」。目前正關注卡Caterpillar和Deere等工業巨頭，他認為這些公司將受益於強勁的經濟。

不過，市場觀察人士示警，投資人可能過於急於追逐那些可能提振市場的政策，而忽視可能推高通膨和市場波動的計劃。

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