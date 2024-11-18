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苗豐強：區域製造推動不易 台灣產業鏈浮現困難點

2024/11/18 12:18

聯華神通集團董事長苗豐強今天出席集團50週年科技教育論壇。（記者方韋傑攝）聯華神通集團董事長苗豐強今天出席集團50週年科技教育論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕聯華神通集團董事長苗豐強今天表示，50年前的供應鏈全球化，如今要走向單一國家、區域化製造的形式，由於每個地方的機會成本不一，因此「是不容易的事情」，台灣在大環境重塑、以及AI時代的來臨之下，又會面臨產業「六缺」等問題。

苗豐強觀察，商業模式與產業鏈的形成有著密不可分的關係，生態系統極其複雜，例如台灣備受重視的製造能力，對應到現在熱門的AI伺服器，中間除了晶片，還牽涉到1萬多顆零件，因此除了台積電（2330），還需要有其他公司生產被動元件、零組件等產品。

因此，苗豐強認為，原先的全球分工模式如今要走向區域製造，除了製造層面影響範圍廣大之外，以應用面來看，各個國家的機會成本也不易於一體適用所有產品所需的製造條件。現在AI硬體需求高升之下，進而帶動了軟體方面的需求，台灣在面對未來10年的高科技產業發展，其實仍有很大的改善空間。

產業界一般認為，台灣的「六缺」現況分別為缺水、缺電、缺工、缺地、缺人，以及缺乏廢棄物處理的強大能量。對此，苗豐強以新加坡為例，提到該國政府為了招商引資、吸引人才，積極打造更加良好的生活環境與推動社會福利，反觀台灣近年雖然有些許人才回流，但仍有住房等問題需要解決，以更好地留住人才。

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