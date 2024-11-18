焦點股》偉訓：AI業務明年發力 亮燈漲停

偉訓受惠於獲得AI伺服器機殼供應資格，加上液冷機櫃傳出通過客戶測試，激勵今日盤中股價亮起紅燈。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠商偉訓（3032）受惠於獲得AI伺服器機殼供應資格，加上液冷機櫃傳出通過客戶測試，激勵今日盤中股價亮起紅燈，截至上午10時26分暫報漲停價72.7元，成交量8899張，尚有超過6800張漲停委買單尚未成交。

偉訓指出，集團深耕機櫃產業多年，持續推動雲端服務供應商市場（CSP）業務，供應高階AI系統散熱不可或缺的水冷機櫃。在21吋與19吋AI水冷機櫃產品已完成結合冷卻液分配單元（CDU）、冷卻水歧管（Manifold），為AI高瓦數系統提供更全面的散熱解決方案，目前已獲得美商大廠測試通過，機櫃產品將成為2025年重要的成長動能，營運可期。

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偉訓提到，由於AI伺服器機殼需求旺盛，現在已與國內幾家主要AI伺服器系統大廠達成策略聯盟，共同開發AI伺服器氣冷及水冷機殼，並打入AI伺服器機殼合格供應鏈，目前已開始出貨，將為2025年AI伺服器業務帶來顯著貢獻。

關於PC業務方面，偉訓因應輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯示卡即將推出，已全面完成電源產品技術布局，推出主流功率段的解決方案，為新世代顯示卡提供強大支持。目前邁入傳統旺季第4季，客戶訂單能見度已達2025年第2季，特別是在RTX 50系列顯示卡即將登場的背景下，有助於推升高效能與穩定電源系統，以及高散熱機殼需求。

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