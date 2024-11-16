林玟萱代表台灣捐贈秘魯輪椅 盼良善循環促進台秘友誼

秘魯媒體報導林玟萱捐贈院方60台輪椅。（APEC台灣代表團提供）

〔特派記者徐子苓／利馬15日報導〕秘魯APEC峰會本週登場，我國領袖代表林信義女兒林玟萱昨參訪秘魯國立「卡耶達諾．埃雷迪亞」醫院，並代表我政府捐贈院方60台輪椅，期盼讓更多病患安全移動，早日重拾健康，也期盼良善循環促進台秘雙方友誼。

林玟萱抵達後，首先觀賞我國前捐贈器材紀錄影片，並聽取阿酋（Segundo AchoMego）院長簡介該院收受我方捐贈設備的使用情形。

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林玟萱致詞時表示，很高興藉由出席秘魯主辦APEC經濟領袖會議這個難得的機會，特地到訪「卡耶達諾．埃雷迪亞」醫院，醫院的照護範圍涵蓋大利馬市北區超過300萬民眾，院內門診科別多元，提供精準醫療服務，不僅妥善照顧病患的身體，也時刻關心病患心理狀況，更肩負起培育新生代醫護人員的責任，仁心仁術，令人敬佩。

林玟萱提到，一年多以前，我駐秘魯代表處在時任安地諾議會（Parlamento Andino）拉蕊（Leslye LazoVillón）副議長牽線下，考量「卡耶達諾．埃雷迪亞」醫院與跟民眾的醫療需求，陸續捐贈輪椅及電動護理床，很高興得知院方妥善使用這些捐贈設備，已經讓許多病患得到更好的醫療照顧。

林玟萱說，她很榮幸能代表台灣政府再次捐贈60台輪椅給院方，期盼藉此讓更多病患安全移動，祝願他們能早日重拾健康，恢復正常生活。

最後，林玟萱再次向阿酋院長、拉蕊議員及院方工作人員的安排表達謝意，台灣人民是秘魯人民的好朋友，很高興有此機會為秘魯社會貢獻一份心力，盼台灣良善的循環更促進臺秘雙方的友誼，並祝福現場貴賓們身體健康、病患們早日康復。

隨後，林玟萱與阿酋院長進行輪椅捐贈儀式，包括安地諾議會議員拉蕊、卡耶達諾埃雷迪亞醫院院長阿酋與醫療團隊、病患及家屬、我國駐秘魯代表張幼慈等亦出席這項活動。

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