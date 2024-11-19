LTN經濟通》美中科技戰 全看台灣這家公司

傳華為伺服器晶片「昇騰」（Ascend）910B使用了台積電的晶片。（彭博資料照）

華為打草驚蛇 強化美國封鎖決心

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近幾年試圖在半導體產業上加快腳步，實現自給自足，不過美國同時不斷加強圍堵，祭出一波又一波的管制措施，欲將中國半導體夢給掐碎。

美中科技戰越打越烈，去年中國科技大廠華為（Huawei）推出採用7nm（奈米）晶片的Mate 60，震撼手機市場，同時華為並設下今年朝3奈米方向前進的目標，這也讓美國更確定，要封死中國的半導體路。

請繼續往下閱讀...

但日前加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為伺服器晶片「昇騰」（Ascend）910B後，發現其中使用了台積電的晶片，此消息傳出令各界感到震驚，但針對此事，台積電也很快做出相對回應，不過外界仍有很大的疑問，究竟華為是怎麼拿到台積電晶片？

華為早在2020年8月就被美國列入管制黑名單。（路透資料照）

11月11日起 台積電停供中國7奈米以下晶片

由於華為早在2020年8月就被美國列入管制黑名單，照理來說，在美國加強管制之下，華為應該不可能拿的到台積電晶片。而在消息傳出後，傳出台積電因此事遭美國商務部調查，而台積電也回應，強調自2020年9月中旬起已不再對華為出貨，一旦發現任何可疑情形，台積電都會迅速採取行動，以確保合法。

隨後陸續傳出，華為疑似透過「白手套」向台積電下單，試圖規避美國的制裁，而這個，「白手套」，有傳透過台灣客戶不斷轉手而得，也有傳出是中國某科技公司，但不管怎樣，《路透》揭露，美國政府下令晶圓代工龍頭台積電 11 月 11 日起停止供貨中國客戶7奈米以下AI晶片等先進製程。

對此中國媒體報導，獲悉台積電已經向所有中國AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自11月11日起，將暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片，且涉及作為華為「白手套」的中國廠所下單生產的晶圓已全數被台積電銷毀。

這件事處理手法為何如此激烈？台積電可以說是掌握了全世界的先進製程晶片供應，而華為做為一間中國科技公司，也就是代表著中國科技、其背後就是中國政府。

台積電可說是掌握了全世界的晶片供應，而華為做為1間中國科技公司，也就是代表著中國科技、其背後就是中國政府。（示意圖，法新社資料照）

拜登與川普唯一共識 打壓華為

在美中科技戰中，華為一直是首要目標，即便美國總統選戰打得火熱，拜登與川普兩人對華為打壓的禁令，可說是一棒接一棒，難得地具有高度共識。

中國媒體對此也直言，斷供這1決策對中國AI和GPU公司來說是巨大打擊，無法再使用台積電的先進技術，這將對它們的性能和市場競爭力產生重大影響。

而此事也在中國論壇中引起騷動，有人直言「天塌了」、「遙遙領先又被制裁了」、「壞了，估計還會有更多斷供」、「感覺這只是開始」，還有人崩潰要求將南京廠關了（指台積電南京廠）。

另有中國網友表示，「這下小米不會再吹自己有3奈米晶片了吧」，「本來就是個夢，還不好圓，這下有藉口了」。部分網友則認為，台積電斷供對中芯等半導體企業有利，因此在這輪科技盛宴中，那些擁有自主可控和新技術的公司會更具價值。而針對消息，中國半導體指數11日竟飆升至近3年高點，原因是這可能加速中國推動技術獨立的。

不過對於推動中國技術獨立這些正面流言，部分中國網友並不認同，表示「嚷嚷就可以了，國內這些根本不能生產」。

中國近幾年試圖在半導體產業上加快腳步，實現自給自足。（美聯社資料照）

美國商務部決策 重創中國AI和GPU產業

中國《集微網》報導，目前最新控管僅限於AI和GPU，手機、汽車等晶片不在管制範圍內。而涉及白手套事件的廠商，其所有晶圓已被台積電全數銷毀，未來能否繼續委託台積電代工還是未知數。

美國商務部決策對中國AI和GPU產業來說是巨大打擊，中國《集微網》指出，這將使中國廠商無法再使用台積電先進製程技術，將對上述兩樣產品性能和競爭力產生重大影響，不僅會導致成本增加，還會讓產品上市時間延長。

此外，報導還指出，中國晶片設計公司需要尋找新代工廠，也可能導致供應鏈重組，但中國目前的先進製程產能光是要自給自足就已十分有限，且幾乎沒有代工廠能夠在先進製程領域與台積電匹敵。

台積電發斷供消息給中國AI晶片企業後，可能會對中國IC設計產業造成沉重打擊。（路透資料照）

中國電動車及智慧機業剉咧等

《南華早報》也指出，自台積電發斷供消息給中國AI晶片企業後，中國科技企業相當著急，都在等待進一步消息，因若台積電的禁令擴大到不僅包括先進的AI晶片，還包括智慧型手機和汽車產業使用的晶片，可能會對中國IC設計產業造成沉重打擊。

1家使用台積電服務的中國機器人新創公司高層就透露，電動車產業的情緒很沮喪，因為台積電斷供7奈米晶片，「許多中國業者都沒有替代的製造商可以求助」。

報導也評估，中國AI晶片設計公司將受到台積電斷供7奈米及以下先進製程最直接的衝擊，其他相關EDA工具廠商、半導體IP廠商以及第3方設計服務廠商的業績，也都將受到負面影響，因為如果7奈米及以下更先進製程晶片無法被製造出來，也就沒有必要繼續採購相關EDA工具、半導體IP和第3方的設計服務了。

至於台積電方面，TrendForce估計，更嚴格的監管審查或禁止更多客戶，可能會威脅台積電5至8%的銷售額，但也有外資評估，台積電可透過調漲先進製程晶圓代工價格，影響程度可能比預期更低，最多1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法