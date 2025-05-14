新台幣蠢蠢欲升？華爾街大行全看空美元

策略師預期未來數月美元將繼續走貶。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和中國宣布調降雙方貿易關稅，激勵美元寫下美國總統大選以來最佳單日表現，但美元這波反彈在選擇權市場卻備受質疑，專家、分析師、投行等預期未來數月美元將繼續走貶，認為做空美元的理由依然存在。

新台幣匯率今天上午10點30分，升值1.57角，報30.298。

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外媒報導，追蹤美元對6種主要貨幣匯率的美元指數12日漲1.44%，創去年11月6日以來最大單日漲幅。13日盤中走跌，而在美國公布通膨數據連續第3個月低於預期後跌勢加劇，一度觸及101.294，跌幅約0.5%。

美國證券集中保管結算公司（DTCC）數據顯示，選擇權市場美元空頭部位名義價值，本週以來累計約610億美元（約新台幣1.84兆元），高於多頭部位的550億美元（約新台幣1.6兆元）。

另一方面，許多公司也紛紛強化美元會繼續走貶的看法。據熟悉相關交易的外匯交易員表示，無論是現貨還是期權，市場都缺乏新的看漲需求。

德意志銀行全球外匯策略主管薩拉維洛斯（George Saravelos）就表示，儘管美國政策已轉向較和緩路線，「真錢」和央行仍對資金集中在美國資產的風險抱持警戒。

此外摩根大通以Meera Chandan為首的分析師也認為，看空美元的理由完好無缺。Meera Chandan和團隊在報告中說：「關稅暫時休兵帶動美國經濟陷入衰退的機率下降，但這對全球其他地區經濟成長而言也是利多，從一些指標來看，目前美元落在微笑曲線正中央。」

北歐聯合銀行（Nordea）和荷蘭銀行（ABN Amro）等其他銀行業者也認為美元長線將走貶；麥格理策略師維茲曼（Thierry Wizman）和貝里（Gareth Berry）則指出，鑑於4月事件造成的損害，將美國視為「完全信任和信用」對手的觀點不會很快完全恢復，這將限制美元的漲幅。

Brown Brothers Harriman高級市場策略師Elias Haddad指出：「美國的保護主義貿易政策加大了美國經濟進入停滯性通膨（stagflation）風險。因此我們預計美元將面臨新的下跌壓力。」

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