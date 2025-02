APEC場邊》台灣廣告現蹤秘魯首都 雙關語秀晶片優勢

我國外交部在秘魯利馬一處位於交通要道的歷史建築,投放大型電子螢幕廣告。(記者徐子苓攝)

〔特派記者徐子苓/利馬12日報導〕2024年APEC峰會本週在秘魯首都利馬登場,為了加強台灣參與國際組織,我國外交部在利馬市內的6個交通要道,投放大型電子螢幕廣告,廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」,融合晶片和AI等構想,強調台灣以半導體優勢產業為動能,積極參與跨國合作、驅動世界繁榮成長。

本報記者直擊其中2處投放廣告的地點,都設在利馬交通極為繁忙的路口,包含重要歷史建築之上、利馬唯一一條地鐵沿線的出口附近等等,周遭人潮洶湧,不時有當地路人抬頭觀望廣告看板。

廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」(與台灣攜手,共創全球繁榮),其中chip in有貢獻之意,巧妙與chip(晶片)融合,點出台灣聞名全球的半導體業;TAIWAN的字體設計更以顏色強調中間的AI,暗示著近年風靡全世界的AI,背後由台灣的晶片扮演重要角色,以及台灣願與其他國家促進數位貿易。

外交部表示,呼應今年APEC主題:賦權、包容、成長,外交部以標語展現台灣用晶片來驅動世界的繁榮,並且強調台灣的AI、數位貿易。其中一個標語是在利馬一棟20層樓高的歷史建築Edificio Anglo Peruano,所在的幹道通往秘魯市中心包含國會、總統府、外交部等,看板長達27.7公尺、寬10.8公尺,非常醒目。

外交部指出,該歷史建築的廣告從11月11日起為期一個月展出,其他5個地區的廣告則是從10月18日為期一個月,至APEC活動結束為止。

台商:台灣能見度在秘魯擋不住

秘魯台灣商會會長陳世堂受訪時表示,以前台灣的能見度在秘魯受到中國大使館或中資企業打壓,但現在台灣晶片在全世界居於領導地位,最近台灣的能見度已經擋不住,當地媒體頂著壓力多次為台灣宣傳;台灣的高科技業、晶片知名度很響亮,所以秘魯對台灣這個名號還是很認同,今年當地各大媒體的報導數量比往年高出很多。

