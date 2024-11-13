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APEC場邊》台灣廣告現蹤秘魯首都 雙關語秀晶片優勢

2024/11/13 08:02

我國外交部在秘魯利馬一處位於交通要道的歷史建築，投放大型電子螢幕廣告。（記者徐子苓攝）我國外交部在秘魯利馬一處位於交通要道的歷史建築，投放大型電子螢幕廣告。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬12日報導〕2024年APEC峰會本週在秘魯首都利馬登場，為了加強台灣參與國際組織，我國外交部在利馬市內的6個交通要道，投放大型電子螢幕廣告，廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」，融合晶片和AI等構想，強調台灣以半導體優勢產業為動能，積極參與跨國合作、驅動世界繁榮成長。

本報記者直擊其中2處投放廣告的地點，都設在利馬交通極為繁忙的路口，包含重要歷史建築之上、利馬唯一一條地鐵沿線的出口附近等等，周遭人潮洶湧，不時有當地路人抬頭觀望廣告看板。

廣告標語為「Chip in with TAIWAN for Global Prosperity」（與台灣攜手，共創全球繁榮），其中chip in有貢獻之意，巧妙與chip（晶片）融合，點出台灣聞名全球的半導體業；TAIWAN的字體設計更以顏色強調中間的AI，暗示著近年風靡全世界的AI，背後由台灣的晶片扮演重要角色，以及台灣願與其他國家促進數位貿易。

外交部表示，呼應今年APEC主題：賦權、包容、成長，外交部以標語展現台灣用晶片來驅動世界的繁榮，並且強調台灣的AI、數位貿易。其中一個標語是在利馬一棟20層樓高的歷史建築Edificio Anglo Peruano，所在的幹道通往秘魯市中心包含國會、總統府、外交部等，看板長達27.7公尺、寬10.8公尺，非常醒目。

外交部指出，該歷史建築的廣告從11月11日起為期一個月展出，其他5個地區的廣告則是從10月18日為期一個月，至APEC活動結束為止。

台商：台灣能見度在秘魯擋不住

秘魯台灣商會會長陳世堂受訪時表示，以前台灣的能見度在秘魯受到中國大使館或中資企業打壓，但現在台灣晶片在全世界居於領導地位，最近台灣的能見度已經擋不住，當地媒體頂著壓力多次為台灣宣傳；台灣的高科技業、晶片知名度很響亮，所以秘魯對台灣這個名號還是很認同，今年當地各大媒體的報導數量比往年高出很多。

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