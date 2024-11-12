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統一企業前3季賺175.35億元 每股盈餘3.09元

2024/11/12 16:59

統一（1216）今天公布前3季稅後淨利175.35億元，較去年同期167.74億元增加7.61億元，成長4.5%，每股盈餘為3.09元。（記者楊雅民攝）統一（1216）今天公布前3季稅後淨利175.35億元，較去年同期167.74億元增加7.61億元，成長4.5%，每股盈餘為3.09元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）今天公布前3季合併營收達4997.98億元，較去年同期4338.48億元增加659.50億元，成長15.2%，稅後淨利175.35億元，較去年同期167.74億元增加7.61億元，成長4.5%，每股盈餘為3.09元，較去年同期2.95元增加0.14元。

統一企業表示，今年前3季本業、統一中控、統一超商及統一實業等獲利穩健。

轉投資的統一中控本期淨利人民幣16.36億元，較去年同期增加人民幣1.69億元，成長11.5%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物的一次性收益，稅後淨利較去年同期增加人民幣4.32億元，成長35.9%，主係食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一超商（2912）本期淨利92.86億元，較去年同期增加8.75億元，成長10.4%，主要係為台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等營運獲利增長。

統一實業（9907）本期淨利11.33億元，較去年同期增加3.80億元，成長50.4%，主要係鐵產品銷售回升及飲料包裝業務持續成長，致本期淨利成長。

台灣神隆（1789）本期淨利2.42億元較去年同期增加1.12億元，成長86.6%，主要係為營收毛利均增長，致本期淨利成長。

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