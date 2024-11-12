9月全台預售屋買氣再衰退 月減26％

受到政策與房貸資金緊縮影響，全台預售屋買氣明顯轉觀望氛圍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台預售屋買氣又量縮，根據最新彙整的全台預售屋揭露資訊，9月僅7100餘件、月減26%、年減22%，更是近14個月來，首見預售屋買氣年、月均衰退的情形。

進一步對比此波預售屋最熱的5、6月時間點，9月預售屋買氣更較高點直接腰斬。

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根據最新發布9月六都預售屋實價揭露件數，台北市僅356件、月減46.54%，新北市有1134件、月減21.57%，桃園市1291件、月減26.39%，台中市有1351件、月減18.85%，台南市有565件、月減24.46%，以及高雄市有769件、月減40.80%。

預售屋、中古屋買氣雙雙衰退

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售屋買氣對景氣波動敏感，即便沒有立即房貸申請的問題，但面對一波波的打炒房與房貸限制，民眾逐漸沒有「不買會更貴」的預期後，也就不會急著追價搶房，而且目前不單是預售屋買氣衰退，連中古屋買氣也有減少跡象。

根據內政部統計顯示，今年6月是預售屋買氣相較暢旺的時間點，單月全台預售屋揭露件數可達1.6萬件，更是預售屋揭露單月新高，不過受到政策與房貸資金緊縮影響，便呈現逐月量縮，8月跌破1萬件，9月也僅剩7千餘件，顯示預售屋買氣明顯轉觀望氛圍。

至於，六都加上新竹地區，9月預售揭露量普遍較最熱的6月減少5至7成，尤其是高雄減幅最大。

曾敬德指出，雖然房市買氣衰退，不過根據過去經驗要反映到房價上，可能需要半年以上時間，初期應該會開始送些家電或裝潢金，真的等到賣不動或者有資金壓力的狀況下，才會進到價格下修階段。

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