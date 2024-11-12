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國航首家！星宇航空2025年開航日本神戶

2024/11/12 16:04

星宇航空2025年開航日本神戶。（星宇航空提供）星宇航空2025年開航日本神戶。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空看好日本市場，2025年夏季將開航神戶，成為第一個開航神戶的國籍航空公司。星宇航空表示，今年1至10月，星宇航空在客運市場的銷售中，日本市場營收占比達50%，平均載客率達90%，將持續開拓日本的二、三線城市，明年夏天將開航神戶外，也積極評估包括東北地區在內的新航點，而2026年將插旗歐洲。

星宇航空今年1-10月總計承載超過150萬名旅客前往日本，其中，沖繩、北海道、名古屋等熱門目的地的載客率均超過90%。

星宇航空明年除神戶外，也將再新增一個長程以及一個短程線。梁文龍說，隨著新機交付、機隊擴張，航網一定要擴大，美國已經在考慮的航點有休士頓、波士頓、達拉斯和華盛頓等地，歐洲方面，因歐陸內陸航班和鐵道網路相當密集，只要插旗一個航點，幾乎可觸及周邊80%的區域，目前評估的據點包括西班牙馬德里、巴塞隆納，以及捷克、北歐芬蘭赫爾辛基等地，而現在最大的問題是交機時程。

梁文龍說，配合新機引進時程，接下來拓展航網規劃方面，在國內方面，除現有的台中-澳門、台中-峴港、台中-高松包機、台中-富國島，12月2日將開航台中-沖繩航線，開拓高雄市場是中長期計畫，依計畫預計於2025年啟動籌備開闢高雄航線，2026年第一季開航為目標，以逐步提升中南部市場佔有率。

在美國方面，星宇航空18架A350廣體客機預計於2027年全部交付完畢，屆時A350約80%以上的運能將投入長程航線，除了現有的美西三個航點，星宇航空計劃逐步擴展美國市場，包含美國中部及東岸城市紐約，藉此完善美國的航線佈局，進一步鞏固其轉機市場的競爭優勢。

星宇航空目前已著手進行歐洲航點市場評估，初期將佈局2-3個航點，評估重點包含商務旅行需求、觀光資源、貨運市場及航權等因素，目標於2026年第一季插旗歐洲第一個航點，邁向下個重大里程碑。

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