川普回歸美債優勢看漲 這檔老牌公司債基金績效叫好又叫座

法人認為，現階段市場關切降息頻率、幅度之外，還要留心與川普政策所產生的共伴效應，但整體氣氛適合投資債券資產，若擇債得宜，還是能坐享罕見的高息收益及資本利得增長的雙重甜頭。（美聯社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕聯準會在美國大選後再降息一碼，如今利率水準來到4.5%至4.75%，符合市場預期。法人指出，現階段市場關切降息頻率、幅度之外，還要留心與川普政策所產生的共伴效應，但整體氣氛適合投資債券資產，若擇債得宜，還是能坐享罕見的高息收益及資本利得增長的雙重甜頭。

不同於股市表現歧異，美大選當周的各類債市持續受資金青睞，其中美國債券型ETF繼續扮演超級吸鈔機。投資專家預期，聯準會九月開啟降息，然而債市已領先預期而上漲，且隨著美國經濟數字強韌、美國大選因素激起投資人對通膨和財政赤字擔憂，導致美國公債反而於降息後領跌主要債市，而今在投資人對聯準會後續降息有合理預期，墊高後的殖利率等同提供前進債市的機會，其中非投資級市有望優先受惠

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銀行財富管理中心表示，股市熱鬧滾滾，但國人偏好收益性商品的趨勢並沒有因為股市刷新高而有所改變，從國人持有的境外基金類型來看，固定收益仍呈現穩定成長趨勢，其中強調高配息的非投資級公司債尤其受到高資產客戶歡迎。

像是過去在通路指名度高的富蘭克林坦伯頓公司債基金，一度因國內投資人持有比重過高而暫停接受新的申購，經過漫長的等待，今年七月重新開放國人投資後，資深客戶回流顯著，根據境外基金觀測站的最新數據，該基金九月淨申購金額快速擠進同類型基金的前五名。

基金達人指出，回歸後富蘭克林坦伯頓公司債基金績效表現依舊犀利，在過去一年、兩年各以13.3%、23.24%名列第一，就投資人很在意的配息表現來看，其中新推出的穩定月配級別的最新年化報酬率已來到9.6%，績效和配息雙「利」，成為最佳的吸金引擎。

債券投資專家表示，美國歷次選舉都能激勵非投資級公司債市表現，這次也不例外，原因在於新上任的總統多有刺激經濟作為，裨益和景氣連動高的非投資級公司債通常表現領先，而現階段的債市主角不只有非投資級公司債，鑒於今年美國大選又適逢聯準會降息的起始年，預料各類債券都有表現機會，建議用非投資級公司債基金緊抓較高收益機會的同時，也把精選收益複合債券基金納做核心，兼顧管控波動風險。

台灣熱銷之境外固定收益型基金表現（%）

基金 / 績效 一年 兩年 三年 富蘭克林坦伯頓公司債基金 美元A（Mdis）股 13.30 23.24 25.37 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP美元 12.56 22.16 24.92 路博邁非投資等級債券基金B累積類股（美元） 10.89 16.55 15.44 瀚亞投資-優質公司債基金 A （美元） 9.19 14.51 6.03 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股（美元） 8.55 15.20 13.54

資料來源：理柏資訊、依「SITCA offshore基金種類-固定收益」分類，台幣報酬率截至2024/11/10。取境外基金觀測站九月淨申購前五名。製表：記者吳滋雅

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