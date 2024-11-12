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美國需要台灣晶片！加國《環球郵報》專訪吳志中揭「台灣信心關鍵」

2024/11/12 10:31

外交部次長吳志中表示，川普不會將民主台灣拱手讓給中國，因為台灣在美國尖端半導體晶片供應鏈中相當重要。（路透資料照）外交部次長吳志中表示，川普不會將民主台灣拱手讓給中國，因為台灣在美國尖端半導體晶片供應鏈中相當重要。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大《環球郵報》專訪台灣外交部政務次長吳志中，在專訪中，吳志中表示，相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國，因為美國依賴台灣向美國製造商提供的尖端半導體晶片，而美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣將持續加強自我防衛。

吳志中接受加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）專訪，訪談內容以「台灣有信心川普不會拋棄台灣」（Taiwan says it is confident Trump will not abandon the island）為題刊出。

吳志中表示，川普不會將民主台灣拱手讓給中國，因為台灣在美國尖端半導體晶片供應鏈中相當重要，若中國將台灣占為己有，不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷。

外交部次長吳志中。（資料照）外交部次長吳志中。（資料照）

吳志中指出，如果沒有台灣，川普「想讓美國再次偉大」政策恐將受到影響，因為川普需要台灣製造的半導體。

台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片，這些晶片為現代電子產品提供動力，是從智慧型手機到汽車、醫療設備等現代技術的核心，而用於人工智慧（AI）的半導體晶片，台灣更負責全球100%的供應。

吳志中相信，川普領導下的美國，在台灣發生衝突時仍會採取行動保護美國的國家利益。他說，因為這可能攸關包括用於AI等用途的半導體晶片。

他指出：「沒有台灣製造的先進晶片，如何確保美國AI的進步？」

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