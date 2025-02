美國需要台灣晶片！加國《環球郵報》專訪吳志中揭「台灣信心關鍵」

外交部次長吳志中表示,川普不會將民主台灣拱手讓給中國,因為台灣在美國尖端半導體晶片供應鏈中相當重要。(路透資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕加拿大《環球郵報》專訪台灣外交部政務次長吳志中,在專訪中,吳志中表示,相信美國總統當選人川普不會將民主台灣拱手讓給中國,因為美國依賴台灣向美國製造商提供的尖端半導體晶片,而美國是台灣最重要的安全夥伴,台灣將持續加強自我防衛。

吳志中接受加拿大《環球郵報》(Globe and Mail)專訪,訪談內容以「台灣有信心川普不會拋棄台灣」(Taiwan says it is confident Trump will not abandon the island)為題刊出。

吳志中表示,川普不會將民主台灣拱手讓給中國,因為台灣在美國尖端半導體晶片供應鏈中相當重要,若中國將台灣占為己有,不可或缺的尖端晶片供應恐將被切斷。

外交部次長吳志中。(資料照)

吳志中指出,如果沒有台灣,川普「想讓美國再次偉大」政策恐將受到影響,因為川普需要台灣製造的半導體。

台灣生產全球60%以上的半導體晶片及90%以上的先進晶片,這些晶片為現代電子產品提供動力,是從智慧型手機到汽車、醫療設備等現代技術的核心,而用於人工智慧(AI)的半導體晶片,台灣更負責全球100%的供應。

吳志中相信,川普領導下的美國,在台灣發生衝突時仍會採取行動保護美國的國家利益。他說,因為這可能攸關包括用於AI等用途的半導體晶片。

他指出:「沒有台灣製造的先進晶片,如何確保美國AI的進步?」

