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除7巨頭！華爾街欽點3檔潛力股 週漲約8成「新AI妖股」上榜

2024/11/12 11:24

除7巨頭！華爾街欽點3檔AI潛力股，週漲約8成「新妖股」Applovin也上榜（彭博）除7巨頭！華爾街欽點3檔AI潛力股，週漲約8成「新妖股」Applovin也上榜（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股頻創新高，但費半指數受美中新禁令拖累，連2日下跌，不過專家表示，隨著AI生產力提高，7巨頭將持續保持領先地位，然除了7巨頭外，Marvell、Palantir與上週週漲幅近8成的AI新妖股Applovin，將是新一批的受惠者。

CNBC報導，T. Rowe Price 科技股票策略的投資組合經理王東尼（Tony Wang）表示，這是1個激動人心的時刻，我們看到生產力真正得到提高，也許這是1個真正的大幅工業經濟生產率增長。

自ChatGPT首次亮相以來的近兩年裡，公司向半導體和基礎設施公司投入了大量資金，以支援AI工具的構建。

現在，Wang認為，趨勢正在轉向有利於軟體公司和應用程式開發商推出和集成 AI 產品。

Wang將Marvell Technology（邁威爾）視為具有“強大未來”的關鍵長期 AI 業務，因為其定製晶片產品與亞馬遜等超大規模企業合作。

雖然Magnificent Seven（7巨頭）基於龐大的客戶群以及訓練、構建和部署 AI 模型的資金，它們應該會繼續保持領先地位，但Wang預計會出現一批新的受益者，這包括Palantir（帕蘭泰爾）和Applovin 。

Wang強調了 Applovin的數位廣告護城河，和強大的執行力是他看好的原因，Applovin受到亮眼財報數據激勵，上週股價飆升77%，創下有記錄以來的最佳1週，股價8日收290.01美元，截至11日，今年來股價上漲638.6%。

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