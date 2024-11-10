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大盤上週漲3.4％ 投顧：台股進三退二、逐步攀高

2024/11/10 07:17

投顧業者表示，雖然台股短線漲多，但市場處於年底行情上升波，應握回檔機會布局。（資料照）投顧業者表示，雖然台股短線漲多，但市場處於年底行情上升波，應握回檔機會布局。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕亞股在川普當選後，短線也迎來一波慶祝行情，根據統計，一週漲幅（11/4~11/8）前四強依序為中國、新加坡、日本及台灣。投顧業者表示，若從走勢看，上週表現看不出特別波動，實際是在選前三個月，台股就已經是「進三退二」、逐步攀高，且看好年底行情，建議可逢低布局。

　上週美國大選出爐，上演「川普大驚奇」，成為全球政經市場最重要事件。

　根據統計，亞股上週漲幅前四名的股市，依序為上海綜合漲5.51%、新加坡漲4.75%、日經225漲3.84%及台灣加權3.40%。其中，台股指數週上揚773.81點，收在2萬3553.89點，成交量緩步上揚，五日均量3830億元，呈現「價漲量增」的格局。

　對此，永豐投顧指出，對照美國股市，也沒有過往選前壓縮的情況，似乎市場對於選舉結果早有定見，並不如訊息顯露的膠著。尤其，而選後美股加速上揚，包括：NASDAQ出現跳空，應該是觀望的投資人跑步入場，造成短線急漲。

　進一步比較國際市場，美國股市「領漲」，主要是選舉結束，勝負差明顯，市場擔憂的爭議不存在，因此，釋放了不確定性。而川普拿下總統寶座，市場都認為新一輪貿易戰即將開打，中國勢必面對高額關稅，不過，中國股市在選後仍有表現，並未出現恐慌下跌，值得後續關注。

　「年底行情，搭配政治空窗期。」永豐投顧表示，美國總統選舉雖然已經結束，但是權力交接要到明年元月，市場雖然擔心川普的政策，可是，權力交接之前，卻是一段「空窗期」，換言之，此一時間又與年底作帳行情重疊，可望形成中期行情。

　永豐投顧強調，由於短線壓力釋放，股價衝高，建議追高謹慎。但市場處於年底行情上升波，特別是產業訊息有利主流股，因此，應把握回檔機會布局。本週（11/11~11/15）指數區間2萬3500點至2萬4500點。

　而台新投信表示，展望台股後市，由於技術面已於今年7~8月，諸多利空淬煉出台股指數波段低點1萬9662.74點因此，應不致再度跌破；另外，根據歷史經驗，第四季台股「易漲難跌」，股價回檔可伺機找買點。

　在類股操作上，台新投信看好AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈、關鍵零組件、生技產業、重電族群；低軌道衛星、IC設計族群及高股息殖利率族群。

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