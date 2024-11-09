晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

忘掉軟著陸吧！紐時：聯準會最大挑戰可能是川普

2024/11/09 15:31

美國聯準會主席鮑爾（前）表示，即使總統當選人川普（後）要求自己下台，也不會提前離任。（路透）美國聯準會主席鮑爾（前）表示，即使總統當選人川普（後）要求自己下台，也不會提前離任。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會在主席鮑爾（Jerome Powell）的領導下，可能實現了軟著陸，在抑制通膨的同時沒有讓美國經濟陷入衰退，但在川普（Donald Trump）重返白宮後，川普2.0時代的一系列可能政策，恐對利率、聯準會的獨立性和聯準會主席鮑爾，帶來一定程度的壓力。

《紐約時報》報導，這種緊張局勢從聯準會週四（7日）記者會上就可看出一二，幾乎蓋過了聯準會宣布降息1碼的決定。鮑爾當時被記者問到，如果川普提出要求，是否會辭去聯準會主席一職，對此鮑爾斷然否定，強調「不會」。當另一名記者追問，美國總統是否能合法開除他時，鮑爾指出，任期結束前要開除聯準會主席或其他理事，在法律上是不被允許的。

川普曾指出，總統應該對聯準會的利率政策有「發言權」，此事引發了軒然大波。而試圖在任期結束前讓聯準會主席下台，將是前所​​未有的狀況。儘管過去美國總統曾會和聯準會主席就貨幣政策上發生爭執，但專家警告稱，迫使聯準會主席下台，可能會破壞股市和債市的穩定。

川普經濟學所帶來的影響力，恐會勝過聯準會政策。分析師表示，川普可能會實施的減稅和關稅計畫，預計將重新引發通膨。問題在於，此事是否會迫使聯準會暫停降息，甚至升息。

許多華爾街經濟學家表示，他們相信川普的經濟政策，可能會推動聯準會採取維持高利率更長期的立場。

但鮑爾認為，現在改變方針還為之過早，在川普政府的政策通過之前，聯準會無法模擬相關影響。鮑爾說：「我們不猜測，我們不推測，我們也不假設。」並強調在短期之內，選舉結果不會影響聯準會的決策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財