忘掉軟著陸吧！紐時：聯準會最大挑戰可能是川普

美國聯準會主席鮑爾（前）表示，即使總統當選人川普（後）要求自己下台，也不會提前離任。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會在主席鮑爾（Jerome Powell）的領導下，可能實現了軟著陸，在抑制通膨的同時沒有讓美國經濟陷入衰退，但在川普（Donald Trump）重返白宮後，川普2.0時代的一系列可能政策，恐對利率、聯準會的獨立性和聯準會主席鮑爾，帶來一定程度的壓力。

《紐約時報》報導，這種緊張局勢從聯準會週四（7日）記者會上就可看出一二，幾乎蓋過了聯準會宣布降息1碼的決定。鮑爾當時被記者問到，如果川普提出要求，是否會辭去聯準會主席一職，對此鮑爾斷然否定，強調「不會」。當另一名記者追問，美國總統是否能合法開除他時，鮑爾指出，任期結束前要開除聯準會主席或其他理事，在法律上是不被允許的。

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川普曾指出，總統應該對聯準會的利率政策有「發言權」，此事引發了軒然大波。而試圖在任期結束前讓聯準會主席下台，將是前所​​未有的狀況。儘管過去美國總統曾會和聯準會主席就貨幣政策上發生爭執，但專家警告稱，迫使聯準會主席下台，可能會破壞股市和債市的穩定。

川普經濟學所帶來的影響力，恐會勝過聯準會政策。分析師表示，川普可能會實施的減稅和關稅計畫，預計將重新引發通膨。問題在於，此事是否會迫使聯準會暫停降息，甚至升息。

許多華爾街經濟學家表示，他們相信川普的經濟政策，可能會推動聯準會採取維持高利率更長期的立場。

但鮑爾認為，現在改變方針還為之過早，在川普政府的政策通過之前，聯準會無法模擬相關影響。鮑爾說：「我們不猜測，我們不推測，我們也不假設。」並強調在短期之內，選舉結果不會影響聯準會的決策。

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