豐興看鋼市：多空因素都有但偏正面

豐興下午舉行線上法說會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）8日下午舉行線上法說，第3季受到颱風、雨季等影響，毛利率較第2季衰退，降至8.8%；對未來展望，豐興認為，美國總統川普加稅政策、中國鋼鐵產量與財政刺激政策等，「多空因素」都有，但正面多一點。

豐興指出，第3季原本就屬淡季，且今年保養期較長，加上雨季、颱風也干擾型鋼外銷，毛利率由第2季11.7%，滑落到8.8%，但因第4季可回歸正常生產，毛利率將有所回升。

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豐興前3季的3大產品銷量變化不大，型鋼下滑、鋼筋略升，條線走出去年谷底，今年成長較明顯，前3季總銷量119.3萬噸，成長2%。豐興今年前3季EPS3.15元，略優於去年2.98元。

豐興協理莊文哲分析，今年以來鐵礦砂、焦煤等高爐原料跌幅遠大於電爐的廢鋼，原料下跌明顯。行情一路下跌，9月是低點，10月有小反彈，而國際鋼價與原料行情走勢相同，主因是中國做多，加上第3季中國鋼廠有減產，鋼價10月才出現反彈。

從中國粗鋼生產、鋼鐵進出口狀況也能分析，今年前9月粗鋼生產少3.6%、約3300萬噸，但今年出口月均量已接近900萬噸，中國鋼廠幾乎都是虧損，減產仍不足以稀釋內需，才轉為外銷，這代表「中國的內需非常疲弱」，且半成品出口也是增加，內銷壓力沉重。

對未來展望，豐興分析，世界鋼鐵協會預測明年鋼鐵需求成長1.2%，但美國總統川普對加稅、貨幣政策等還不明朗，這對國際鋼鐵影響很重要，需要持續觀察。另外，中國的發行國債是較可預見政策，不過中國10月鋼廠又增產，11、12月是否持續減產，這對鋼價很重要，豐興認為，「多空因素都有」，但政體比較正面。

外界也關注碳費問題，豐興表示，不論每噸300元或是優惠方案的10元、20元，財務估算很頭痛，優惠與非優惠的費率繳交的碳費差距達1億元，萬一估錯，到年底都要大幅度調整，將找會計師商討如何列帳。豐興也說，因鋼鐵是高碳洩漏風險產業，目前做法將提報自主減量計畫，以爭取優惠費率。

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