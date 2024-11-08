晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞動部公務員遭爆因職場霸凌輕生 勞動部啟動行政調查

2024/11/08 15:14

勞動部公務員遭爆因職場霸凌輕生，勞動部表示，已啟動行政調查。（記者李靚慧攝）勞動部公務員遭爆因職場霸凌輕生，勞動部表示，已啟動行政調查。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，11月4日發生資訊人員在辦公室輕生的案件，今日網路社群爆料指稱，該名公務員生前遭職場霸凌。對此，勞動部表示，已啟動行政調查。

勞動部表示，該員工2018年到職，是資訊人員，平日與同事相處融洽，該員工是在自己的辦公室輕生，被早上到班的同事發現，現場留有遺書，因家屬希望低調，勞動部全力協助處理後事。

不過，有網友在社群平台爆料，該員工時常早上6點前就上班、下午4點半可以下班，但是卻經常先打卡下班後，再繼續工作，工時超長、一直加班也沒有留下過勞的證據，大家都心知肚明。

網友發文直指該員工遭「霸凌」，描述該名員工生前經手業務遭主管退件，甚至持續被長官歇斯底里破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，也提早完成，當晚家人曾來尋人，卻遭保全阻擋，無法及時阻止憾事發生。

發文者強調．事件發生後，長官想要封鎖該員工在辦公室輕生的消息，長官約大家談話，竟然不是要安慰同事，而是要求大家噤聲。

對此爆料，勞動部已啟動相關行政調查，由政務次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，待案件未釐清前，不宜多做揣測。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財