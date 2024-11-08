勞動部公務員遭爆因職場霸凌輕生 勞動部啟動行政調查

勞動部公務員遭爆因職場霸凌輕生，勞動部表示，已啟動行政調查。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，11月4日發生資訊人員在辦公室輕生的案件，今日網路社群爆料指稱，該名公務員生前遭職場霸凌。對此，勞動部表示，已啟動行政調查。

勞動部表示，該員工2018年到職，是資訊人員，平日與同事相處融洽，該員工是在自己的辦公室輕生，被早上到班的同事發現，現場留有遺書，因家屬希望低調，勞動部全力協助處理後事。

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不過，有網友在社群平台爆料，該員工時常早上6點前就上班、下午4點半可以下班，但是卻經常先打卡下班後，再繼續工作，工時超長、一直加班也沒有留下過勞的證據，大家都心知肚明。

網友發文直指該員工遭「霸凌」，描述該名員工生前經手業務遭主管退件，甚至持續被長官歇斯底里破口大罵，周日特地到辦公室加班處理案件，也提早完成，當晚家人曾來尋人，卻遭保全阻擋，無法及時阻止憾事發生。

發文者強調．事件發生後，長官想要封鎖該員工在辦公室輕生的消息，長官約大家談話，竟然不是要安慰同事，而是要求大家噤聲。

對此爆料，勞動部已啟動相關行政調查，由政務次長許傳盛召集跨單位成員啟動調查，待案件未釐清前，不宜多做揣測。

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