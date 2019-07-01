淘寶免運「養套殺」 民團籲檢察機關應追查不法

台北捷運站內的月台和車廂，隨處可見淘寶免運廣告。（沈伯洋國會辦公室提供）

經濟民主連合智庫召集人賴中強（左）今天與民進黨立委林楚茵（中）、沈伯洋（右）共同舉行記者會。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕中國電商創造「雙十一」購物活動，台北捷運站內月台、車廂可見淘寶優惠活動廣告。對此，經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，這已違反「兩岸人民關係條例」規定，呼籲檢察機關應積極追查不法。民進黨立委林楚茵則說，這些優惠看似便宜實惠，但其實暗藏「養、套、殺」策略，破壞市場秩序與經濟環境。

下週一即是「雙十一」購物活動，被主管機關3度宣布違反法規，並要求撤資的淘寶，如今竟死灰復燃，再度入侵台灣，對於台灣本土產業、中小店家、個資安全及國家安全等，皆將帶來重大衝擊。

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林楚茵分析淘寶的「養、套、殺」策略，「養」是廉價商品和補助吸引消費者；「套」則是套出消費模式後讓消費者對平台產生依賴，也套出消費者個資讓個人信用外洩及國安都受到威脅；「殺」的階段則是藉由壟斷市場操控價格、排擠台灣商家，讓台灣消費者和商家都付出更高的成本。

林楚茵表示，中國不對稱貿易時時存在，台灣電商進不去中國，但是中國電商卻利用台灣的網路自由入侵台灣。美國、歐盟都已逐步加強對中國低價電商的關稅規範、提案對來自中國的包裹加強檢查。她強調，淘寶入侵不只是經濟問題，也是國安問題，要求行政單位應跨部會對中國擾亂市場秩序提出因應之道。

民進黨立委沈伯洋指出，國人使用淘寶應用程式購物時，購物習慣或內容都會被蒐集，而這些資料可能被有權限的中國工程師存取，安裝在手機上的應用程式更有機會取得國人手機上的資料。淘寶畢竟還是中國的電商，而依照中國的「情報工作法」，如果中共要求淘寶交出特定人的資料，他們是無法拒絕的。

沈伯洋說，如此已被政府認定違法、沒有資安保障、背後又是敵國的電商平台，我們卻放任他在台灣繼續經營，在各大捷運站、廣告看板打廣告。嚴正呼籲主管機關數發部應要向國人說明，現在淘寶在台灣的法律狀況是什麼？也應馬上與其他相關部會討論，做出相對應措施，保護國人個資安全及國家安全。

賴中強指出，根據「兩岸人民關係條例」第34條規定，只有經「許可之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項」，才可以在台從事廣告的播映、刊登或其他促銷推廣活動；如有違反，第89條規定，委託、受託或自行刊登廣告之人，應處10萬元至50萬元罰鍰。

賴中強說，從投審會過去命撤資的處分，可知「中國淘寶電商」並未獲許可來台營業，然而，台北捷運車站卻大喇喇地刊登淘寶免運廣告等明顯是「中國淘寶電商」的服務促銷廣告。這已明顯違法，目的事業主管機關數發部數位產業署應對台北捷運公司開罰，並查明中間的廣告代理商究竟是誰，一併處罰。

此外，賴中強說，相關跡證也顯示，中國淘寶電商確實在台有營業活動，還設客服專線。顯已違反「兩岸人民關係條例」第40條之1「大陸地區之營利事業或其於第三地區投資的營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」，檢察機關應追查不法。

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