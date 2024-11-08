川普2.0新關稅實施 標普全球：恐拖累美GDP約0.5個百分點

外界預期，川普重返白宮後，將對中國加徵新關稅。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球高度關注川普關稅2.0將上路。標普全球評級發布最新報告指出，川普不太可能全面實施關稅計畫，主要是實際上關稅金額不太可能達到這一水平，但這項提議可能會成為川普的談判籌碼。但若真實施，恐拖累美GDP約0.5個百分點。

不過，如果川普真的實施這項計劃，對所有進口到美國的核心商品普遍徵收10%的關稅，可能會推高消費者物價指數（CPI）高達1.8個百分點，恐將導致川普重返白宮執政的第1年，通膨率就再次上升。

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但報告補充，這應該只是1次性的價格變化，不會產生持續的通膨效應。

標普全球表示，川普在競選期間威脅要對美國進口的中國商品徵收 60%甚至更高的關稅，威脅對所有進入美國的中國其他商品加徵10%到20%的關稅，可能導致美國通膨率上升1.2個百分點，對GDP的拖累可能達約0.5個百分點。

這些關稅計劃可能在短期內引發美國通膨，因為企業將面臨更高的投資成本，而美國消費者則不得不買單，在購買產品時支付更高的價格。

標普全球指出，如果政治事態發展影響美國機構實力，危及美元作為世界主要儲備貨幣的地位，或者美國本已很高的赤字再進一步上升，則可能在未來2年內下調美國評級（目前為AA+）至3年。

這一預估的考量基準是基美國於政府赤字將保持在當前水準附近的假設。

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