永豐餘百年慶 推出「醣經濟」永續主題展覽

今（2024）年是永豐餘成立100週年。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年是永豐餘成立100週年。永豐餘近年致力推展「醣經濟」，為慶祝百年，自本月20起一連7天，於台北101水舞廣場推出以「Better Choice 好選擇、好日常、好永續」為主題的實體展出，呈現永豐餘長年實踐「醣經濟」下，在低碳低耗能、全循環經濟、非塑材料三大面向的成果與展望。

永豐餘說明，本次活動從荷蘭引進低碳建築Wikkelhouse，打造全循環屋將低碳綠色居家生活具象化，Wikkelhouse建築材料由40%的多層瓦楞紙板及60%集合木框架構成，固碳量為15.67 tCO2e；製造碳排與同面積鋼筋混凝土構造碳排，減碳率為45%，約1公頃森林半年碳吸收量。模組化組裝工期短，減少對環境破壞、減少建築廢棄物，具體實現低碳環保全循環建築理念。

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此外，此全循環屋裡也展出多項永豐餘永續產品，包括電子紙應用於建材、紙製品多元衍生應用於家具、食器、RFID應用等。

同時規劃「Better Choice展示區」，在全會場以實體、電子紙展出旗下中華紙漿、永豐餘工業用紙、永豐餘消費品實業、元太科技、永道射頻、捷比達、永豐餘生技、永豐餘建設開發、永餘智能等共計100項永續產品成果與服務，近距離接觸與專人說明，讓觀展民眾更了解產品的永續設計理念，實際體驗如何應用在食衣住行育樂等日常生活層面中。

高達100項永續生活啟發民眾對於減碳生活的想像，例如華紙（1905）將造紙透過材料科學廣泛應用於食品容器、標籤、大圖輸出、裝潢建材、醫療包材、特殊製程用紙等領域，讓具固碳特性的天然纖維產品深入民眾生活的各種情境。

專注於創新與環保的永豐實（6790），亦從使用FSC認證原料、低碳製程、到力行包裝減塑，在保障消費者舒適生活的同時，透過合理的用量設計提升資源使用效率，減少浪費，與消費者共同呵護地球環境。

永豐餘工紙運用紙材極強的可塑性、創造性，開發出便於搬運組裝且可100%回收再生的綠色紙家具，以及多款兼顧美觀和資源循環永續的產品包裝得獎作品，降低碳足跡同時減少廢棄物。

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