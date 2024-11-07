彭双浪：市場最大不確定性因素消除 明年市場稍微樂觀

富采董事長彭双浪表示，全球兩大經濟體共同回到經濟發展的道路上，明年整體市場可以稍微樂觀一點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕富采（3714）董事長彭双浪今天在法說會表示，現在美國總統大選落幕，市場在最大的不確定性因素消除後會趨於穩定，加上中國9月加大刺激力度，兩大經濟體共同回到經濟發展的道路上，明年整體市場可以稍微樂觀一點。

富采第3季營收66.91億元，季增1.3%、年增8.6%；毛利率16.5%，季增1.2個百分點、年增7.8個百分點；營益率-1.8%，季增2.2個百分點、年增10.6個百分點；歸屬於母公司業主淨利700萬元，季增102.5%、年增101.1%；每股盈餘（EPS）0.01元，季增0.42元、年增0.9元。

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彭双浪指出，今年第3季熱度不如往年旺季，但旗下高價值產品組合比重提升、閒置產能下降，推動單季恢復小幅獲利，終止連續8季虧損，有代表性的營運意義。目前整體存貨週轉天數76天，由於稍微偏高，成為富采重點改善的項目。

彭双浪提到，現在晶成半導體已完成改組，保留光電產品與技術，成為晶電全資子公司，有利於加速整合、發展Micro LED。有鑑於年底備貨潮已告一段貨，第4季整體需求會較第3季稍微回落，公司會利用生產較不繁忙的季節進行設備維修、加速改善產能，為來年持續成長做好準備。

針對本業營運，晶電董事長唐修穆說，旗下感測產品在穿戴裝置、筆電、人臉辨識等應用領域，受惠於既有客戶新品順利設計導入，以及新客戶放量貢獻，全年雙位數成長，明年展望正向；特殊照明則含括植物、工業、人因照明應用，全年也將雙位數成長，明年需求看增；顯示看板因先進顯示陸續導入終端應用，明年會有比較大的成長。

隆達董事長范進雍提到，儘管第3季資訊背光產品是平價機種表現優於高階，但隨著景氣回溫，高階產品將有所表態。公司後續將開發新專案以避免OLED產生取代效應，目標明年擴大貢獻，透過切入人工智慧AR背光顯示，希望高階應用特殊設計可以載市場佔有一席之地。

電視方面，富采市佔率持續改善，看好明年出貨成長；車用背光產品存在大量Mini LED需求，富采年底將啟動中國滁州智慧製造新產能，明年底台灣新廠接力啟用。

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