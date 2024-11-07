晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Wolfspeed財測失利盤後股價慘摔28％ 陸行之：要靠川普提高關稅來救了

2024/11/07 10:51

碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠「Wolfspeed」週三（6日）公布第3季財測低於市場預期，盤後股價暴跌28%。（路透）碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠「Wolfspeed」週三（6日）公布第3季財測低於市場預期，盤後股價暴跌28%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠「Wolfspeed」週三（6日）公布第3季財測低於市場預期，同時表示將為關閉一座工廠的計畫認列1.74億美元整頓費用，消息一出，拖累Wolfspeed盤後股價暴跌28%。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱美國SiC基板製造，只有更慘，沒有最慘，看起來英特爾（Intel）及Wolfspeed真的要靠川普（Donald Trump）提高關稅來救了。

陸行之今（7日）稍早在臉書發文指出，上季度他說Wolfspeed賣1萬美元（約新台幣32.29萬元）總價的碳化矽/硅晶片，all in成本高達1.7萬美元（約新台幣54.9萬元），跟英特爾的程度不遑多讓，結果第3季英特爾來個技術性一次認列虧損，把晶圓製造數字搞亂，另一美國製造代表Wolfspeed也學著來個技術性一次認列虧損，說什麼製造成本另外包括了3430萬美元（約新台幣11億元）重整費用，營業費用另外加了5280萬美元（約新台幣17億元）重整費用，問題是上季度提供指引的時候怎麼不說？

陸行之又指，在陸續看到一些車用半導體廠第3季營收開始有季增，年增有改善，但Wolfspeed第3季營收季減3%，並指引第4季營收為負18%至3%，比市場預期足足少了19個百分點，每股虧損繼續從第3季的負2.23美元擴大到第4季的負2.84至負3.14美元 （表示第3季度的一次性額外重整費用持續到第4季度）。

陸行之稱，在10月22日他曾大膽預測Wolfspeed要砍資本開支及裁員才能讓血外流慢些，還好Wolfspeed第3季資本開支大砍了3成，第3季在手現金還剩下17億美元（約新台幣549億元），公司也確認要砍20%人力。

陸行之認為，Wolfspeed基本面若不儘快改善，即使拿了美國政府的7.5億美元（約新台幣242.2億元）補助及另外的7.5億基金融資，這些錢也不夠1年來燒。但陸行之也指出，SIC基板要是跌破現金成本價，對於電力功率器件，高壓逆變器，電動車廠都有降本增效的好處。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財