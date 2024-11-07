Wolfspeed財測失利盤後股價慘摔28％ 陸行之：要靠川普提高關稅來救了

碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠「Wolfspeed」週三（6日）公布第3季財測低於市場預期，盤後股價暴跌28%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕碳化矽（SiC）晶圓龍頭廠「Wolfspeed」週三（6日）公布第3季財測低於市場預期，同時表示將為關閉一座工廠的計畫認列1.74億美元整頓費用，消息一出，拖累Wolfspeed盤後股價暴跌28%。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱美國SiC基板製造，只有更慘，沒有最慘，看起來英特爾（Intel）及Wolfspeed真的要靠川普（Donald Trump）提高關稅來救了。

陸行之今（7日）稍早在臉書發文指出，上季度他說Wolfspeed賣1萬美元（約新台幣32.29萬元）總價的碳化矽/硅晶片，all in成本高達1.7萬美元（約新台幣54.9萬元），跟英特爾的程度不遑多讓，結果第3季英特爾來個技術性一次認列虧損，把晶圓製造數字搞亂，另一美國製造代表Wolfspeed也學著來個技術性一次認列虧損，說什麼製造成本另外包括了3430萬美元（約新台幣11億元）重整費用，營業費用另外加了5280萬美元（約新台幣17億元）重整費用，問題是上季度提供指引的時候怎麼不說？

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陸行之又指，在陸續看到一些車用半導體廠第3季營收開始有季增，年增有改善，但Wolfspeed第3季營收季減3%，並指引第4季營收為負18%至3%，比市場預期足足少了19個百分點，每股虧損繼續從第3季的負2.23美元擴大到第4季的負2.84至負3.14美元 （表示第3季度的一次性額外重整費用持續到第4季度）。

陸行之稱，在10月22日他曾大膽預測Wolfspeed要砍資本開支及裁員才能讓血外流慢些，還好Wolfspeed第3季資本開支大砍了3成，第3季在手現金還剩下17億美元（約新台幣549億元），公司也確認要砍20%人力。

陸行之認為，Wolfspeed基本面若不儘快改善，即使拿了美國政府的7.5億美元（約新台幣242.2億元）補助及另外的7.5億基金融資，這些錢也不夠1年來燒。但陸行之也指出，SIC基板要是跌破現金成本價，對於電力功率器件，高壓逆變器，電動車廠都有降本增效的好處。

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