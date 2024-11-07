川普勝選帶動加密貨幣 Coinbase執行長身家暴增21億美元

Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）競選期間表態力挺數位資產，點燃包括比特幣在內的加密貨幣漲勢，隨著川普即將重返白宮，加密貨幣交易所Coinbase週三（6日）股價狂飆31％，也連帶執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）身家水漲船高，單日淨資產暴增21億美元（約新台幣679.4億元）。

《CNBC》報導，阿姆斯壯週三撰文表示，無論市場如何看待，這次選舉對於加密貨幣而言都是「巨大的勝利」。加密貨幣業界成立的政治行動委員會（PAC）Fairshake表示，委員會支持的58名候選人當中，有46人勝選，其餘12人尚未確定。

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投資人大力慶祝支持加密貨幣的候選人上台，以及Coinbase為此作出的努力，Coinbase週三收盤大漲31％，創下有史以來最好表現。

阿姆斯壯在2012年共同成立了Coinbase，目前仍是這家加密貨幣交易所最大的投資人，擁有該公司超過10％的流通股。截至最新的代理申報文件，阿姆斯壯擁有3480萬股A類、B類股票，股票價值週三增加了約21億美元（約新台幣679.4億元），達到近90億美元（約新台幣2911.9億元）。

對阿姆斯壯來說，政治已成為工作的重要環節，因為Coinbase正在努力爭取華府更友善的態度，以及更順從的監管環境。美國證券交易委員會（SEC）詹斯勒（Gary Gensler）去年起訴Coinbase，指控該平台銷售未註冊的證券。Coinbase則強烈反擊，並表示，希望監管機構合作，制定一套適當的法規來管理這個新興產業。

在2024年選舉期間，Coinbase是最大的企業捐款者，向Fairshake及其PAC捐贈超過7500萬美元（約新台幣24.2億元），其中包括承諾在2026年期中選舉提供2500萬美元（約新台幣8.08億元）力挺支持加密貨幣的超級PAC。阿姆斯壯個人則向候選人捐贈超過130萬美元（約新台幣4205.5萬元）。

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