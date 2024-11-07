川普重返白宮 Fed降息步調恐放慢

川普將重返白宮，市場預估，Fed降息步調可能因此放慢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，預計將使聯準會（Fed）的降息之路變得更緩慢、規模更小。

《路透》報導，市場普遍預期，週四（7日）結束為期2天的政策會議時，聯準會將把基準利率下調0.25個百分點（1碼），來到4.5-4.75％區間。與Fed政策利率掛鉤的期貨合約，也持續預期12月將再度降息，儘管信心和先前相比略有下滑。

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對於尋求債務重組或重新借貸的企業和家庭來說，趨勢的轉變可能會產生重大影響，交易員現在押注Fed在2025年只會降息2次，將利率調整至3.75-4％的範圍，並且可能到7月就結束行動。

如果這些預測得到證實，代表Fed目前的降息行動將提前1年多結束，政策利率將比多數政策制定者在9月首次降息後的預期高出整整1個百分點。自9月會議以來，強於預期的經濟數據逐漸調整了市場對於降息幅度將收窄的預期，隨著川普在總統大選中勝出，這種觀點的轉變得到了推動。

川普在競選時承諾，將解決「陷入困境的經濟」，並計劃徵收更高的關稅、減稅並打擊移民。華爾街經濟學家表示，這些政策可能使經濟成長加速、勞動力市場趨緊，加上進口成本上升，進而對物價構成上漲壓力。一些分析人士則警告，川普政策的影響可能持續多年，目前仍不清楚川普將如何履行自己的承諾。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析師表示，關稅和擴張性財政政策對通膨影響的延遲，使得Fed能夠在2026年繼續降息，因為央行仍需要重新調整貨幣政策以減少限制，預計聯準會將在2026年中期將政策利率降至接近3％。但分析師補充，隨著川普政策路徑在未來幾個月變得更明確，這種觀點可能會改變。

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