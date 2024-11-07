晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普重返白宮 Fed降息步調恐放慢

2024/11/07 09:10

川普將重返白宮，市場預估，Fed降息步調可能因此放慢。（路透資料照）川普將重返白宮，市場預估，Fed降息步調可能因此放慢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，預計將使聯準會（Fed）的降息之路變得更緩慢、規模更小。

《路透》報導，市場普遍預期，週四（7日）結束為期2天的政策會議時，聯準會將把基準利率下調0.25個百分點（1碼），來到4.5-4.75％區間。與Fed政策利率掛鉤的期貨合約，也持續預期12月將再度降息，儘管信心和先前相比略有下滑。

對於尋求債務重組或重新借貸的企業和家庭來說，趨勢的轉變可能會產生重大影響，交易員現在押注Fed在2025年只會降息2次，將利率調整至3.75-4％的範圍，並且可能到7月就結束行動。

如果這些預測得到證實，代表Fed目前的降息行動將提前1年多結束，政策利率將比多數政策制定者在9月首次降息後的預期高出整整1個百分點。自9月會議以來，強於預期的經濟數據逐漸調整了市場對於降息幅度將收窄的預期，隨著川普在總統大選中勝出，這種觀點的轉變得到了推動。

川普在競選時承諾，將解決「陷入困境的經濟」，並計劃徵收更高的關稅、減稅並打擊移民。華爾街經濟學家表示，這些政策可能使經濟成長加速、勞動力市場趨緊，加上進口成本上升，進而對物價構成上漲壓力。一些分析人士則警告，川普政策的影響可能持續多年，目前仍不清楚川普將如何履行自己的承諾。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析師表示，關稅和擴張性財政政策對通膨影響的延遲，使得Fed能夠在2026年繼續降息，因為央行仍需要重新調整貨幣政策以減少限制，預計聯準會將在2026年中期將政策利率降至接近3％。但分析師補充，隨著川普政策路徑在未來幾個月變得更明確，這種觀點可能會改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財