共和黨候選人川普在2024年大選驚人復出，週三美國股市暴漲。（路透）

1.美國前總統、共和黨候選人川普在2024年大選驚人復出，週三美國股市暴漲，收於歷史新高。道瓊工業指數大漲1508.05點、3.57%，收在43729.93點，標普500、那斯達克指數分別上漲2.53%、2.95%，費城半導體指數收紅3.12%，不過台積電ADR逆勢下跌1.3%，收在193.22美元。

2.台股週三（6日）在鴻海（2317）、英業達（2356）等AI股開盤上漲，指數開盤漲6.16點，以2萬3112.95點開出，不過，在金融、傳產股走弱，台積電（2330）翻黑，指數一度翻黑，在平盤附近震盪。盤中AI買盤點火，台積電飆漲30元，大盤指數急拉大漲333點，來到2萬3439點，然在台積電漲勢收斂，指數漲勢收斂，終場漲110.59點，收2萬3217.38點。

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3.全家（5903）便利商店公佈第3季合併營收為274.27億元，年增4.36%，稅後淨利26.49億，年增402.76％；累計前3季合併營收784.49億，年增5.83％，稅後淨利33.54億，年增173%，每股盈餘15.02元，較去年同期增加9.52元。

4.美超微電腦（Super Micro）6日收盤 下跌 18%，原因是無法預測去年度年報繳交時程，加上季度營收預測疲軟，加劇投資者對這家人工智慧伺服器製造商的擔憂。如果美超微無法在11月稍後的最後期限內完成年報提交任務，就有可能從納斯達克退市。

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