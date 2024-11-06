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雲端發票活動調查報告出爐 廠商擅自提高積極參與者中奬率

2024/11/06 16:16

雲端發票活動重複中獎爭議，調查報告今出爐。（記者鄭琪芳攝）雲端發票活動重複中獎爭議，調查報告今出爐。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕雲端發票活動重複中獎事件調查報出爐，報告指出，據承辦廠商說明，本活動的抽獎程式未依一般隨機抽奬方式，而採調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數的區間、該亂數與權數值比大小等方式，希望提高積極參與者的中奬率。但抽獎程式設計邏輯是否逾越本活動目的的必要範圍，尚待司法調查確認，已移請調查局立案調查。

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，共吸引9萬多人參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，就可獲得點數，用來兌換禮券或參加抽獎，分3期抽獎；但網友發現iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，引發爭議。立法院財政委員會上週三通過臨時提案，要求財政部於一週內查明，調查報告今日出爐。

報告指出，據承辦廠商說明，參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數之區間、以該亂數與參與者的權數值比大小等方式，希望提高積極參與者之中奬率。但因每位參與抽獎的民眾能否中獎，取決於前開抽獎程式所定變數，故目前尚難計算其中獎率。

報告表示，在此抽奬程式下，每個人都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人之排名。但抽獎程式設計邏輯是否逾越本活動目的之必要範圍，尚待司法調查確認。

至於4位重複中獎人參與抽獎是否適格，報告指出，重複中獎人陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君 4人，經查均非財政部與所屬機關及承辦廠商之員工、配偶及其三親等以內親屬，尚無外界質疑重複中獎人內定之情形。

另，依電子發票整合服務平台資料分析，該4位重複中獎人於活動期間每日平均約取得雲端發票2張至5張，且平均每張發票消費金額逾百元，難謂有大量取得小額統一發票參與抽獎活動之情事，另該4人載具歸戶亦無異常情形，故依目前分析，尚符合本活動抽獎條件。

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