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三陽啟動3年佈局 年銷量拚百萬輛

2024/11/06 14:16

全球機車迷引頸期待的機車盛典「2024 EICMA」11月5日於義大利米蘭隆重登場， 三陽（2206）少主吳奕成親自宣布將啟動下一階段3年計畫「開創、啟動」，力爭3年內達到全球機車銷量百萬輛目標。（三陽提供）全球機車迷引頸期待的機車盛典「2024 EICMA」11月5日於義大利米蘭隆重登場， 三陽（2206）少主吳奕成親自宣布將啟動下一階段3年計畫「開創、啟動」，力爭3年內達到全球機車銷量百萬輛目標。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球機車迷引頸期待的機車盛典「2024 EICMA」11月5日於義大利米蘭隆重登場， 三陽（2206）少主吳奕成親自宣布將啟動下一階段3年計畫「開創、啟動」，開創是指在本業基礎上開創新局推動多角化經營，積極佈局電動車能源市場及綠電碳權業務。啟動則為「啟動百萬台銷售計劃」，透過強化外銷，以自有品牌SYM進軍國際市場，力爭3年內達到全球機車銷量百萬輛目標。

今年適逢三陽SYM70週年，米蘭機車展會場上展出SYM BT靈獸系列的壓軸車款TTLBT靈龜，SYM的BT車系象徵著BESTIA靈獸，以及BEST TECH最新科技之意，並利用ART-FUSION的設計手法，將東方文化的四靈獸的元素融合進車輛設計當中，至今SYM已推出象徵鳳凰的FNXBT、東方龍DRGBT、麒麟KRNBT，最後壓軸之作靈龜TTLB，則是這次SYM在米蘭車展展出的一大亮點。

全面升級的旗艦休旅重機產品TTLBT，透過三陽擅長的仿生設計手法，融合「靈龜」殼甲意象，將左右側箱的配置與車輛造型整合設計，呈現靈龜的穩重大氣，車款非常引人注目吸睛，在會場引起不少討論話題。另外兩款瞄準外銷市場的機種CRUiSYM 400、ADXTG，皆為符合歐洲市場趨勢潮流的設計產品，進一步拓展全球銷售。

三陽表示，外銷市場部分，目前歐洲，非洲，中東，中南美洲及東協皆各有嶄獲，歐洲6大主要市場（義/德/法/西/希/荷）SYM市佔率超過10%，德國註冊台數成長率最高，德、法、荷市佔率及銷售也持續提升中。

非洲市場中，阿爾及利亞、埃及、摩洛哥因認證取得及導入具競爭力車款，今年銷量皆有大幅成長；中南美部分則以哥倫比亞（AKT）銷售呈現持續穩定成長；東協部分因馬來西亞導入對位新機種HUSKY ADX而提升整體銷量。

談到電動機車的佈局，三陽表示，電動車的核心技術就是電池，三陽同步持續發展自有技術的亞福鋁電池，發展油電混和動力車種，去年推出的PE3增程概念車量產時間預定配合亞福在年底小批量產，2026年底開始正式量產，未來除了在燃油車上的發展外，面對全球越來越重視環保的趨勢，將更積極投入新能源車的開發，未來也將陸續推出更多新能源車輛。

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