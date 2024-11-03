蘋果Q4財報略優於預期 郭明錤：非因iPhone 16而是「它」

郭明錤認為，蘋果Q4財報略優於預期，主因為生產改善而非需求面。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際分析師分析師郭明錤近日在社交平台X發文，分享其對蘋果公司（Apple）上週公佈的財報重點分析，指出蘋果第4季財報略優於預期，主要為生產改善，而非iPhone 16需求強勁。

郭明錤週六（2日）在社交平台X發文，分享其對蘋果上週（10月31日）公佈的財報重點分析，分別如下。

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郭明錤指出，第一，iPhone 16與iPhone 15在今年第4季與去年第4季分別量產約2600萬部與2300萬部 （Pro Max機型生產改善是增加主因）。受惠於新款iPhone生產改善，iPhone生產/出貨與銷售在今年第4季分別年成長約4%與6%，而這也是蘋果第4季財報能略優于預期的主因之一。

第二，承1，因為新款iPhone向來都是剛發售就賣光，所以當蘋果強調在今年第4季的iPhone 16銷售優於去年同期的iPhone 15時，生產端改善是主因，而非iPhone 16需求更強。

第三，根據蘋果低於共識的2025第1季財測，假設2025第1季營收與服務分別年成長3.5% （取中間值） 與13%，則2025第1季的產品營收僅年成長約1%，幾乎沒成長。這代表蘋果自己都認為就算有了Apple Intelligence，在銷售旺季仍存在沒有成長甚至衰退的可能性。

郭明錤認為，這根本的原因在於僅憑Apple Intelligence而無硬體重大創新難以顯著推升硬體出貨量，但目前市場共識應會認為是Apple Intelligence準備尚未完備所導致。

最後，郭明錤也重申，預料蘋果動能可能將自2025年上半年開始面臨壓力。

蘋果1日股價收在222.91美元，跌幅1.33%。

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