台幣重返31字頭，週線連3紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日本央行如預期維持利率不變，並暗示將持續升息，日圓匯率止貶走升，新台幣在颱風假後出現「補升」走勢，開盤不久即升破32元整數大關，重見31字頭，最後收在31.968元、升值6.3分，成交量19.76億美元。

本週台幣在出口商月底拋匯需求帶動下，升值1.03角或0.32%，週線連3紅。

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台股今天跌40.35點，收在22780.08點，三大法人合計賣超223.54億元，其中，外資賣超213.37億元。

匯銀主管表示，聯邦公開委員會（FOMC）下週及將開會，目前市場預期聯準會降息1碼機率高達9成以上，由於市場多已提前反應，美元指數在連漲4周後，近日已出現上攻乏力情況，惟美國大選在即，須留意下周股匯市動盪加劇，台幣短線在31.8元至32.2元間徘徊機率較大。

根據央行統計，30日至今日下午四點，美元指數下跌0.15%，日圓猛升0.52%、台幣升0.2%、韓元升值0.4%、新幣升0.01%，只有人民幣下跌0.02%。

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