中磊第3季EPS 1.83元 看好明年成長動能

展望2025年，中磊表示，持續深化全球電信客戶夥伴關係，共同研發新一代高速寬頻產品，對整體營運表現深具信心。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）第三季營收134.6億元，年減13.9 %，毛利率達18%，單季營業利益達7億元，季增3.5 %，稅後盈餘5.5億元，季增0.2%，為歷史同期次高，EPS 1.83元。累計前三季累計合併營收為433.6億元，年減7.6 %，受惠較佳的產品組合，毛利率達17.6 %，營業利益為22.4億元，年增0.5 %，稅後淨利17.7億元，較去年同期成長4.6 %，為同期獲利新高紀錄，EPS為6.02元，為歷史同期次高紀錄。

展望2025年，中磊表示，持續深化全球電信客戶夥伴關係，共同研發新一代高速寬頻產品，對整體營運表現深具信心，預期新世代寬頻產品包括WiFi 7無線裝置、10G PON高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益持續彰顯，挹注成長動能。

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中磊表示，隨著高速網路普及與AI人工智能相關應用蓬勃發展，帶動全球網通產業迎向競速新紀元，各國積極提升網路基礎建設。為因應地緣政治及供應鏈之變化，中磊發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供彈性且多元的製造據點，即時回應客戶需求，有效擴大電信直銷業務。

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