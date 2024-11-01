華盛頓出殺招防台灣人技術落入北京？分析師曝美超微下場

安永會計師事務所辭任美超微（Super Micro）的財務審計業務，美超微股價暴跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕安永會計師事務所辭任美超微（Super Micro）的財務審計業務，引發市場對美超微財務爭議的關注，導致美超微股價一洩千里。美超微是AI伺服器及儲存技術大廠，創辦人梁見後是台灣人，如何避免中國趁機入主美超微及挖走人才，至關重要。對此，天風國際證券集團分析師郭明錤表示，若美超微遇生存挑戰，華盛頓應該不樂見美超微被中資收購，有可能看到美超微的高層及董事會大換血。

郭明錤表示，從過去經驗看，審計師/會計師辭職是很嚴重的事，美超微往最壞結局發展的機會越來越高，也就是停牌 （Suspension）或下市 （Delisting），這將間接導致美超微的競爭力下滑，且面臨更嚴峻的生存挑戰 （因為對手都是一堆有錢有資源的大型製造商）。

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郭指出，雖然美超微對AI伺服器產業的影響力已經逐漸式微 （GB200量產時程落後鴻海與廣達3–6個月），但這家公司還是擁有不錯的AI伺服器的設計與製造能力。

從地緣政治角度，如果美超微遇到生存挑戰，「美國政府應該不會希望看到美超微被中國企業收購，或是該公司員工跳槽到中國企業」。

郭明錤認為，若他以上的推論是對的，或許可以看到美超微高層與董事會大換血，甚至不排除有進一步的企業間的整併出現（想想AMD收購ZT的例子）。

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