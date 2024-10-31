華邦電每季提供員工1.8萬元育兒津貼

為響應政府育兒政策，華邦電提供員工每季1.8萬元的育兒津貼，適用員工家有4歲幼兒之前，以減輕員工在育兒上的經濟壓力。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）為響應政府育兒政策，提供員工每季1.8萬元的育兒津貼，適用員工家有4歲幼兒之前，以減輕員工在育兒上的經濟壓力。同時，公司設有專屬孕婦停車位及「好孕禮」，並提供每月的營養補助，以貼心守護孕期的健康。

華邦電於昨（30）日獲勞動部頒發2024年「工作生活平衡獎-友善家庭」，肯定華邦電提供員工在事業及與個人生活間取得平衡的全方位支持。華邦電優於產業標準的育兒津貼、樂活假及多項家庭友善的措施，致力打造友善工作環境以提升員工福祉而獲獎。

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為響應政府育兒政策，華邦電提供每季1.8萬元的育兒津貼，適用於員工孩子4歲之前，以有效減輕員工在育兒上的經濟壓力。同時，針對孕期同仁的需求，公司設有專屬孕婦停車位及「好孕禮」，並提供每月的營養補助，以貼心守護孕期的健康。

華邦電表示，公司長期打造友善職場，提供優於勞基法的「樂活假」制度，員工到職的第一年即享有7天的樂活假（依在職比例給假），享有工作和家庭生活均質的健康生活。

為了進一步支持員工的家庭需求，公司也長期推動多元的親職與親子活動，定期舉辦親職講座、親子ESG活動與家庭日，促進家庭凝聚力並深化公司與員工的連結。同時為了兼顧單身員工的需求，公司更特別舉辦聯誼活動，讓單身員工有機會在輕鬆愉快的氛圍中建立深厚的人際關係。透過多元的活動，華邦電期待讓每位員工都能感受到公司對他們的關愛和支持。

此外，華邦電提供由公司全額負擔的眷屬團保，將福利延伸至家人，是確保員工家庭的安心保障。針對外籍員工，公司設有家庭支持方案，專人專責協助外籍員工適應生活、融入社會，並妥善照顧其家庭需求。

展望未來，華邦電將持續優化各項福利政策，貼近員工多元需求，並推動各項友善家庭措施，打造和諧的工作環境，讓員工無後顧之憂、盡展所長，進一步落實肩負社會責任的企業理念。

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