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波音高價賣軍機備品給美軍 ! 「這物品」價格哄抬近80倍

2024/10/31 16:27

美監管機構稱，波音出售給美國空軍的「給皂機」售價有哄抬之嫌。（法新社）美監管機構稱，波音出售給美國空軍的「給皂機」售價有哄抬之嫌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，波音（Boeing）出售給美國空軍的C-17運輸機機上軍備品，有過度哄抬價格之嫌，例如給皂機的價格竟然提高7943%。

報導指出，美國國防部督察長辦公室（Department of Defense Office of Inspector General）10月29日報告指出，空軍為了C-17的十幾種軍備品多付將近100萬美元（約新台幣3194.8萬元）的價格，其中包括運輸機上盥洗室用的給皂機，總價高達14萬9072美元（約476.2萬元台幣），報告中未公布給皂機的整體採購數量。

這份報告還指出，無法確認空軍採購C-17運輸機備品花了2200萬美元（約新台幣7.02億元）是否合理，因為空軍沒有保存歷史採購價格、供應商報價，以及民間其他相似產品的參考價格。

美國防部督察長史多奇（Robert Storch）表示，空軍必須建立並落實有效的內部管控，以防止如此嚴重的超額付款，特別是現在空軍已將波音的合約延長至2031年。

波音回應，正在審視這份報告指出的問題，並表示價格比較高「可能是因為要滿足軍用規格和設計」，一般坊間的備品可能不符合C-17運輸機上使用的條件和規範，未來幾天將會提出正式書面回覆給國防部。

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