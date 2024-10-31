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新保經驗力挺農業ESG STORE 共創永續藍海

2024/10/31 10:47

花蓮區農業改良場楊大吉場長（中）新光保全鄒國民資深協理（右）青出宜蘭合作社社長林意評（左）。（圖由新光保全提供）花蓮區農業改良場楊大吉場長（中）新光保全鄒國民資深協理（右）青出宜蘭合作社社長林意評（左）。（圖由新光保全提供）

〔財經頻道／綜合報導〕農業部於30日召開記者會，宣布農業永續ESG客製媒合平臺（ESG STORE）正式上線，此為專屬農業部推動多元永續農業的專案平臺，提供企業在農業場域量身訂製並共同執行ESG專案的機會，力求為寶島的永續發展付出實質貢獻；而農業部從成功專案中挑選出示範型企業分享自身經驗，其中，新光保全即以深耕農業永續與願景再造的實務經驗，作為展現台灣土地更多元的永續價值發展案例。

新光保全自2015年至今，即與宜蘭青農攜手有機稻米契作計劃，全體員工每年也會固定募集並購入有機白米，隨即捐贈給全國偏鄉弱勢家庭與獨居長者，這些行之多年的有機愛心米不僅幫助了許多家庭與長輩，長期以此實際行動支持社會公益下，也間接推動了宜蘭的在地農業發展，例如今年7月與青出宜蘭農業運銷合作社共同舉辦的「來宜蘭做田，呷飯！」活動，即展示了近年在永續農業的推動及食農教育方面的合作成果，雙方也會例行舉辦家庭親子日、小農市集、食農教育及割稻等融入農業的體驗活動，喚起更多人對農業永續與環境保護的了解與重視。

此外，新保並於今年進一步與花蓮區農業改良場推動「農田生物多樣性」的ESG主題活動，這樣的規劃與落實備受農業部肯定，新保鄒國民資深協理於記者會表示，用企業經驗力挺農業ESG STORE是責無旁貸，未來也將持續深化這項肯定，與青出宜蘭農業運銷合作社繼續攜手，除了導入企業內部電商平臺，使企業同仁方便選購在地農產品外，亦將不停集結企業內部資源與力量，讓更多的ESG行動創新方案結合，以發揮正向的社會影響力，並善盡企業責任與使命。

農業部在記者會中表示，ESG STORE是推動永續發展的重要工具，期盼能透過此平臺與企業合作投入資源、支持在地農業、生態保育及農村永續行動，而針對ESG STORE成功媒合並共同合作執行的專案，農業部也將發給成果證明，以表彰企業對環境永續的實際行動與貢獻；新保則高呼力挺農業ESG STORE啟航，期待與農業部於永續藍海中同舟共濟，實現多贏新局勢。

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