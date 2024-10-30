罷工持續近7週 波音勞資雙方再度開會

因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，目前罷工行動已持續近7週。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，在美國代理勞工部長蘇維思（Julie Su）協調下，美國波音（Boeing）與罷工工會週二（29日）再次會面。此為波音員工自上週（23日）投票拒絕加薪協議繼續罷工後，勞資雙方首次會面召開會議。

代表約3.3萬名波音員工的國際機械師和航空航天工人協會（IAM）週二（29日）晚間表示，已與波音公司代表會面，並稱雙方進行了富有成效的面對面會議。

請繼續往下閱讀...

IAM也表示，將繼續與波音接觸，為波音員工爭取最佳方案，即尋求在4年內加薪40%、恢復激勵薪酬計畫，並增加退休儲蓄帳戶的繳款等。

波音隨後也證實與IAM的會面。

報導指出，同日，美國猶他州、密蘇里州和蒙大拿州3州州長也分別致信給波音公司和IAM，敦促雙方盡快達成協議並結束持續近7週的罷工，理由是波音員工罷工行動，已對3個州和供應商產生了「深遠」的影響。

波音29日股價收在152.98美元，漲幅1.52%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法