滯船費3年逼近30億元挨轟 台電歸納3因素造成

台電回應滯船費、智慧電表議題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立委黃珊珊29日質詢時指出，台電每年進口的燃煤，但到台灣來卻卸貨太慢，近三年的「滯船費」逼近30億元，台電解釋，因台中電廠室內煤倉一期工程去年未啟用，加上增氣減煤導致用煤量偏低，但燃煤存量因應安全規劃拉高天數等，導致燃煤卸貨太慢，今年隨室內煤倉啟用，滯船費虧損可收斂至4億以內。

「滯船費」偏高有3大關鍵，台電說明，台中室內煤倉去年尚未完工啟用，因此滯船等待卸煤的狀況增加，滯船費虧損也較高。

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另外，國內燃煤電廠法定安全存量為30天，台電為穩定供電考量，提高燃煤存量，以45天進行規劃。且台電也配合增氣減煤，電廠用煤量低於規劃，因此增加滯船數量，去年滯船費虧損約19億元。

台電說明，今年因室內煤倉一期完工，狀況已大幅改善，預估今年滯船費用預計將大幅改善，滯船費虧損可收斂至4億以內。台電也將持續強化燃料庫存與輸送管理，降低整體支出。

而黃珊珊也質疑，台灣推動智慧電表進度緩慢，推動12年至今僅完成323萬戶、達2035年目標的20%，其中，有3萬戶沒有網路，裝了也是白裝。

台電解釋，目前台電主動規劃的布建區內，僅約5千多戶已安裝電表但尚未安裝通訊模組，主要是由於電表與通訊模組承攬商的安裝時間落差，已要求承攬商加速趕辦安裝。

台電補充，高壓用戶已於2013年全面布建完成，2.5萬戶的用電量就占全台6成，低壓用戶的數量遠超過高壓用戶，約有1450萬戶，目前布建規劃主要採區塊安裝，原則上以用電量較大或較具有節電潛力等地區為優先。但若用戶申請使用時間電價、需量反應方案，或住家有設置再生能源併網時，台電也將會主動協助換裝。

台電指出，智慧電表不僅是記錄用電，更能即時回報用電狀況，透過分析和管理用電模式及數據，結合多元應用服務，以利用戶自主用電管理，進而具體落實節能。

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