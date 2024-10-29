台船蔡坤宗升任總經理 新團隊到位

蔡坤宗升任台船總經理。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船今（29）日召開臨時董事會並通過重大人事案，原副總經理蔡坤宗升任總經理，遺缺由執行長余茂華接任副總經理，即起生效，台船新營運團隊到位。

台船於今年8月28日董事長黃正弘上任後，陸續派任所屬子公司與轉投資公司高階營運管理團隊人事。

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蔡坤宗自1990年進入台船，從基層設計工程師做起，歷練設計、物料採購、業務等單位主管，目前擔任潛艦國造專案督導副總職務，今年獲得「四等卿雲勳章」，歷練完整。

蔡坤宗期許上任後，在黃正弘政策指導下，協力推動台船內部各項降低成本與提升競爭力措施。

余茂華1993年進入台船，歷任船體廠、艤裝廠、企劃處、管理處及業務處等單位，目前擔任海昌專案PMO執行長，後續將接替原蔡坤宗職務，負責督導「潛艦國造」海昌專案執行。

台船指出，近年來由於受船價不佳、新冠疫情蔓延與烏俄戰爭等因素影響，導致原物料採購價格、人事費用與間接成本等相關支出增加；同時配合政府政策，承攬多型原型艦公務艦艇，故整體營運狀況不佳。

台船說，自今年下半年，船價已大幅上揚，加以台幣貶值，台船營運有望逐漸走出谷底。此外，近年持續推動的轉型計畫與多角化經營正開花結果，業績訂單已達2030年。

台船表示，未來聚焦重點包括慎選訂單，確保現有中航、萬海與潛艦後續艦訂單；恢復生產秩序，強化船東對台船公司如期如質交船（艦）之信賴感；深化內部改造，降低成本以提升競爭力； 加強後續人力訓練與傳承；持續推動環保、應用AI與自動化、開發節能環保技術；多角化經營，壯大子公司與轉投資公司。

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