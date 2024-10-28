日本執政聯盟未獲過半席次！巴克萊警告：日股恐暴跌5％

日本執政聯盟未獲過半席次！巴克萊警告，日股將暴跌5％（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政壇大地震，週一（28日）根據最新計票結果顯示，立憲民主黨等在野黨獲得的席位總數已達到眾議院過半席次，對此，巴克萊警告，日本執政聯盟未獲過半席位，日經恐暴跌逾5%，而日圓亦將下跌2%。

日經週一開盤以37757點開出，跌156點，指數開低後，往上拉升，一度觸及38658點，漲745點，漲1.96%，截至台北時間10點45分，報38482點，漲568點或1.5%。

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外媒報導，根據週一日本眾議院選舉最新計票結果顯示，立憲民主黨等在野黨獲得的席位總數已達到眾議院過半席次（233席）。

巴克萊表示，在高度不確定的政治局勢下，日本股市正面臨三重壓力，包括國內選舉、美國大選以及企業財報。

巴克萊指出，如果最壞的「風險」情景發生，即自民黨和公明黨聯盟喪失足夠的席位，而無法組建政府，則日本股市將可能會出現經典的避險情緒，預計，此種情況下，美元兌日圓可能下跌2%，10年期日本國債殖利率將下行7個基本點，而日經指數則可能暴跌5%。

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