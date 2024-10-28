又一美科技大咖進軍比特幣 ? SEC文件顯示微軟股東12月投票決定

根據SEC文件顯示，微軟考慮入手投資比特幣。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「加密貨幣世界」即將迎來又一位大咖？根據美國證券交易委員會（SEC）披露的最新文件顯示，美科技巨頭微軟（Microsoft）正考慮入手比特幣。

根據報導，市值超過3兆美元（約新台幣102兆元）的微軟計劃在12月年會上對「評估比特幣投資」提案進行投票。

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該提案由與「2025計畫」相關的保守派智庫國家公共政策中心提出，理由是「比特幣是對抗通膨的絕佳工具」。

包括領航（Vanguard）、貝萊德（BlackRock）和道富集團（StateStreet）在內的股東，將有資格在12月對微軟這項提案進行投票。不過，微軟董事會表示反對12月可能進行的投票行動，認為投票行動實屬不必要。

微軟董事會表示，在過去的評估中，比特幣和其他加密貨幣已被視為選擇。微軟將繼續監控與加密貨幣相關的趨勢和發展，做為未來的投資參考決策。

比特幣最新報價為6萬8018美元（約新台幣218萬元），2天急彈1.37%後再漲0.49%，今年3月14日以來新高價位。

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