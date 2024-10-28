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父母分年贈與子女 搞錯這個規定被補稅及罰鍰

2024/10/28 07:30

南區國稅局表示，贈與稅免稅額244萬元，是以「贈與人」為計算依據。（記者鄭琪芳攝）南區國稅局表示，贈與稅免稅額244萬元，是以「贈與人」為計算依據。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，贈與人在1年內贈與給他人的財產總額未超過免稅額時，可免辦理贈與稅申報；而贈與稅免稅額（244萬）是以每位「贈與人」為計算依據，而非以「受贈人」分別計算。此外，若因辦理產權登記而需要贈與稅免稅證明書時，仍應於贈與行為發生後30天內辦理贈與稅申報。

南區國稅局說明，根據「遺贈稅法」第22條及第25條規定，贈與稅的納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額（244萬元）。贈與人在同1年內有2次以上應申報納稅之贈與行為，應於辦理後1次贈與申報時合併申報；而贈與稅免稅額244萬元，是以每位「贈與人」為計算依據，所稱「每年」或「一年內」則按曆年制計算。

舉例說明，甲君2023年1月1日及9月1日，分別贈與兒子、女兒現金各200萬元，甲君誤以為贈與稅免稅額是以「受贈人」分別計算，未於在1年內贈與他人的財產總值超過免稅額時，辦理贈與稅申報。經國稅局查獲，甲君同1年內贈與兒子及女兒累計400萬元，已超過免稅額，減除免稅額244萬元後，贈與淨額為156萬元，因此發單補稅15.6萬元（156萬×稅率10%），並依未申報裁處罰鍰。

國稅局提醒，民眾可善用贈與人在1年內的贈與稅免稅額244萬元合法節稅，同時應注意稅法相關規定，若有未依規定辦理贈與稅申報情事，請儘速依「稅捐稽徵法」第48條之1規定，自動補報補繳可免罰。

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