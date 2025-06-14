軍情預測神器？以色列開打前夕、五角大廈披薩訂單激增

以色列襲擊伊朗的計畫時間高度保密，但遠在美國華盛頓的一項披薩外送追蹤數據，卻似乎透露了端倪。圖為五角大廈。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列襲擊伊朗的計畫時間高度保密，但遠在美國華盛頓的一項披薩外送追蹤數據，卻似乎透露了端倪。一項被描述為「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Report）的數據正成為社群平台的熱門話題，據稱在伊朗官方宣布德黑蘭發生首次爆炸的1小時之前，五角大廈周邊的披薩訂單量突然飆升。

《法新社》報導，名為「Pentagon Pizza Report」的X平台帳號最近爆紅，該帳號聲稱專門提供有關五角大廈深夜活動異常的「即時情資」。該帳號週四（12日）指出，就在伊朗國營電視首次報導德黑蘭傳出爆炸聲的約1小時前，五角大廈周邊的披薩訂單量突然激增。

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該帳號在週四發文稱：「截至美東時間晚間6點59分，幾乎所有鄰近五角大廈的披薩店都出現巨大的訂單成長。」

這個帳號的觀察並不限於披薩。就在3小時後，該帳號又補充指出，一家位於五角大廈附近、週四晚間通常人潮絡繹的同志酒吧，當晚客流「異常稀少」，這可能暗示「五角大廈今晚非常忙碌」。

儘管這種推論沒有科學依據，但根據飲食趨勢網站《The Takeout》今年稍早的報導，這套「五角大廈披薩理論」，並不是單純網路上流傳的空穴來風。

文章指出，在2024年以色列對伊朗發動飛彈襲擊時，五角大廈周邊的披薩店同樣訂單大增。這是因為五角大廈建築內雖有多間速食餐廳，卻沒有任何一家提供披薩。報導稱，根據歷史紀錄，美國1989年入侵巴拿馬前夕，五角大廈的披薩訂單量幾乎翻倍；1991年「沙漠風暴行動」前，也曾出現類似現象。

美國總統川普對《華爾街日報》表示，他事先完全知情以色列的轟炸行動。以色列宣稱此舉是為了終結伊朗的核計畫。川普說：「我們知道發生了什麼。」

對其他美國人來說，除了比薩點餐異動，其實還有其他蛛絲馬跡可供判斷局勢升溫。

美國政府早在週三（11日）就已宣布，將撤離部分中東地區的外交人員及其家屬。而在以色列正式對伊朗發動攻擊前近1小時，美國駐耶路撒冷大使赫克比（Mike Huckabee）也發布了一則耐人尋味的社群貼文：「我現在在耶路撒冷的大使館，正密切關注局勢，我們整晚都會待在這裡。『為耶路撒冷的和平祈禱！』」

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