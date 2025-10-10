魏哲家9月持股增391張 持有台積電總市值暴增至103.9億

台積電董事長魏哲家9月持股增391張。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第二度發放限制員工權利新股，其中董事長暨總裁魏哲家獲得391張875股最多，9月正式入帳並採信託持股，若以昨收盤創新高價1440元計算，市值約達5.64億元。魏哲家今年3月也獲配發412張3百股限制員工權利新股，合計804張175股，總市值達11.58億元，個人持股共增為7217張，身價達103.9億元。

根據股市觀測站昨最新公告，台積電經營團隊9月持股皆增加，全來自限制型員工權利新股；台積電近幾年為了吸引及留任公司高階主管，發放獎酬的限制型股票並連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果。

台積電今年延續去年，採取3月與9月二階段發放限制員工權利新股，經營團隊除了魏哲家之外，9月第二度發放對象還包括22位高階主管，其中，企業永續資深副總經理何麗梅38張950股，同以昨收盤創新高價1440元計算，市值約5608萬元。何麗梅3月配發115張9百股，連同這次配發，個人總持股增為4579張，總市值65.93億元。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑各配發61張750股，市值8892萬元；資深副總經理暨副共同營運長侯永清、張曉強、資深副總經理暨法務長方淑華、資深副總經理暨財務長黃仁昭各配發38張950股，市值約5608萬元；副總經理王英郎、曹敏、張宗生、吳顯揚、葉主輝、李俊賢分別獲配發24張7百股，約市值3556.8萬元。

廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、林宏達、莊子壽、魯立忠、徐國晉、莊瑞萍等9位台積電副總經理，各獲配發15張675股限制員工權利新股，市值約2257萬元。

