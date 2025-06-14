以伊衝突危及全球四分之一石油航道 船東拒通過危險海峽

霍爾木茲海峽是全球最重要的能源與大宗商品運輸通道之一，全球約四分之一的石油供應和三分之一的液化天然氣產量需要經過該海峽。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在以色列襲擊伊朗後，中東戰火危機升級下，一家全球最大的上市油輪公司拒絕簽訂通過霍爾木茲海峽駛入海灣的新合約。

以色列和伊朗軍事開火，人們擔憂主要集中在霍爾木茲海峽的通行問題上，霍爾木茲海峽是伊朗和阿曼之間連接海灣和阿拉伯海的狹窄水域。

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霍爾木茲海峽是全球最重要的能源與大宗商品運輸通道之一，全球約四分之一的石油供應和三分之一的液化天然氣產量需要經過該海峽，途經波斯灣再送往亞洲、歐洲與其他地區。正因如此，這條水道的穩定性對全球能源市場來說，不只是重要，而是關鍵。

前線航運公司執行長拉爾斯·巴斯塔德 （Lars Barstad） 表示，包括Frontline 在內的「極少數」船東接受進入該地區的租船許可。其他海事安全專家也認為船東不願意使用這條脆弱的水道。

巴斯塔德補充說，該公司已在海灣地區部署多艘船隻，這些船隻將在嚴密的安全措施下經霍爾木茲海峽駛出，並有國際海軍護航。但他表示：貿易將變得更加低效率，當然，安全也是有代價的。

英國海事安全公司Ambrey警告，與以色列有關聯的商船目前風險升高，若美國強化對以色列的軍事支援，美國船隻和載運美國貨物的船舶也可能成為潛在攻擊目標。

伊朗可能對途經該海峽的航運造成嚴重干擾。此外，德黑蘭還可能鼓勵其支持的葉門胡塞武裝加強對紅海國際航運的攻擊。

2024年4月，伊朗革命衛隊在霍爾木茲海峽附近扣押了以色列奧弗家族控制的貨櫃船「MSC Aries」號，並強迫船員將其駛入伊朗水域。

2023年底開始的胡塞武裝攻擊迫使許多大型航運公司放棄經由蘇伊士運河的亞洲至歐洲正常航線，而是繞道好望角航行。保險經紀人週五表示，透過紅海運輸的貨物的運費上漲了20%。

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