習近平兩個衝突目標走鋼索 不敢讓爛企業倒閉

中國政府面對2001年以來最嚴重的工業企業虧損，擔心引發社會動盪的大規模失業，被迫維持營運不佳、甚至快倒閉的企業生存。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞報導，中國政府面對2001年以來最嚴重的工業企業虧損，被迫維持營運不佳、甚至快倒閉的企業生存，最高領導人習近平試圖整頓經濟，這使得習近平面臨兩個相互衝突的目標：一方面要避免可能引發社會動盪的大規模失業，另一方面要考量關閉大量生產過剩產品的企業。

陝西沁陽長盛釀酒公司自2020年以來一直未獲利，低效的經營模式在現代化企業經營下顯得反常。但這樣的現像在全國各地都屢見不鮮，企業主和地方官員竭盡全力保住就業崗位，讓陷入困境的企業繼續生存下去。如同員工說的，「關閉工廠會給我們地區帶來巨大的社會問題」。

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1990年代，中國決策者關閉數千家生產效率低的企業，裁減數百萬工人，為中國迅速崛起成為世界頂級製造大國奠定基礎。但隨著中國19兆美元的經濟成長放緩，許多產品的需求已經飽和，而受持續多年的房地產危機困擾的消費者也變得更加節儉，即使物價下降。

新的現實使中國工業企業陷入自2001年（改革開放初期）以來虧損最多的情況。負債累累的地方領導人正在推出針對企業的稅收減免和補貼政策，試圖避免就業和稅收損失的雙重打擊。

這使得習近平政府面臨兩個相互衝突的目標：一方面要避免可能引發社會動盪的大規模失業，另一方面要關閉大量生產過剩產品的企業，因為這些企業正在引發國內通貨緊縮，並引發歐洲、拉丁美洲和美國的反傾銷關稅浪潮。

亞洲協會政策研究所中國分析中心中國政治研究員尼爾托馬斯（Neil Thomas）表示，對中國高層領導人來說，就業是一個比經濟成長更具政治敏感性的問題。「失業人員抗議的損失較小，因此風險更大」，他說。

托馬斯表示，「因此，中央削減工業產能的舉措很可能會遭遇阻力，不僅來自受影響企業的員工和管理人員，還來自績效評估取決於維護社會穩定的地方官員。」

貿易戰大幅削減對美出口，危及數百萬中國就業崗位，即使在休戰協議達成後，美國的額外關稅稅率已從145%降至30%。德意志銀行的數據顯示，製造業佔中國勞動力的五分之一，是美國的兩倍多。

已有跡象表明，勞動力市場疲軟正成為一個敏感話題：中國最大的線上招聘平台之一智聯招聘今年悄悄停止提供其至少十年來收集的工資數據。

高層官員也敦促貸款機構停止向「殭屍企業」（依靠政府補貼或銀行貸款維持生存的企業）提供信貸。雖然目前沒有官方數據顯示中國目前有多少殭屍企業，但諮詢公司科爾尼估計，到2023年，這類企業在中國的數量將激增27%，儘管它們僅佔所有企業數量的3.4%。

很少有地區像山西一樣，如此鮮明地體現這些企業的隱患。山西曾是中國西北地區煤炭生產的搖籃，如今卻遍佈著成千上萬座廢棄的煤礦。去年，山西近40%的工業企業出現虧損，幾乎是全國平均的兩倍。

另外，在競爭激烈的中國汽車市場也顯示危機四伏，根據顧問公司Alixpartners的數據，中國約有140個電動車品牌，預計到2020年，只有不到20個品牌能夠獲利。在供應商因未能付款而提起訴訟後，大運汽車於11月以現金流困難為由，啟動法院下令的重組。但據現任和前任員工稱，在裁減了約一半員工後，大運汽車仍在恢復卡車的生產。對當地居民來說，大運的倒閉是難以想像的。彭博採訪的幾位居民表示，他們相信政府正在積極解決問題，並尋找投資者。

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