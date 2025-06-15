「求救！求救！」印航空難飛行員最後遺言曝光

印度航空171航班墜機，是十年來全球最嚴重的航空災難。印度已下令對當地航空公司營運的所有波音787飛機進行檢查。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度航空官員已確認，印度航空171航班飛行員在飛機撞上艾哈邁達巴德（Ahmedabad）薩達爾瓦拉巴伊帕特爾國際機場（Sardar Vallabhbhai Patel International Airport）附近的建築物之前，發出最後「求救信號」的沮喪話語（ Mayday distress calls）。

在周四（12日）造成至少270人死亡的災難性墜機事故發生前，飛行員大聲喊道：「推力未達到……下降……求救！求救！求救！」（Thrust not achieved... falling... Mayday! Mayday! Mayday!）。

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這架載有242名乘客、準備飛往英國蓋特威克機場的波音夢幻客機在起飛幾秒鐘後開始下降，撞上建築物時爆發出火球，這是十年來全球最嚴重的航空災難。

印度已下令對當地航空公司營運的所有波音787飛機進行檢查。該公司表示，除塔塔集團先前宣布的1000萬盧比援助外，還將向罹難者家屬和倖存者分別提供250萬盧比的臨時補助，以協助解決燃眉之急。

與此同時，數十名焦急的家屬正在艾哈邁達巴德一家醫院外等候領取受害者的屍體。

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