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綠委轟台電對九崴電廠文件招標放水 台電喊冤

2024/10/27 14:54

立委郭國文、林俊憲與台南安定中榮里居民、樹谷園區廠商及員工等，抗議九崴天然氣電廠設廠。（記者劉婉君攝）立委郭國文、林俊憲與台南安定中榮里居民、樹谷園區廠商及員工等，抗議九崴天然氣電廠設廠。（記者劉婉君攝）

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〔記者林菁樺／台北報導〕九崴電廠爭議再起，台電挨轟因對民營電廠（IPP）簽約文件放水，導致九崴亂找地設置電廠。但電力設施難蓋，尤其第三天然氣接收站外推，延宕2年半上線，台電需向外採購電力，2021年即討論，針對2025年後的IPP電廠招標資格調整，允許「3+1文件」備妥後，先投標、再補件，讓民間業者有充裕時間準備。

過去台電在辦IPP招標案，業者要準備土地、燃氣供應、電源線併網、環評、地方同意函等5項同意書，以及電廠籌設計畫書「5+1」文件後，才能投標。

但一座電廠籌設需耗時數年時間，若參與台電IPP投標，至少也要保留2至3年時間讓業者蓋電廠，台電於2021年辦理2024年IPP電廠招標，當時規定投標仍須「5+1」文件，結果就是歷經多次流標。

IPP眾多業者向台電表示，缺工、缺料等拉高電廠造價，加上要「先」取得環評、地方同意函曠日廢時。台電也於2021年討論，針對2025年以後的IPP電廠，門檻改為3+1，即取得土地、電源線、供氣同意書與電廠計畫書即可先投標，環評、地方同意函可後補件，但仍需在商轉前2年補上。

民進黨立委近期狂轟九崴電廠，怒批台電在2023年放水簽約，環評地方政府同意函拿掉，行政程序過度簡便造成九崴到處亂找設置電廠地點；台電也喊冤，環評、地方同意函「不是拿掉」，仍需要補件，且沒有備妥文件，也不會拿到電業籌設許可。

舉例來看，位於台中的中佳電力就受惠於3+1措施放寬，仍有補齊環評、地方同意函，才取得電業籌設許可，目前已進入施工高峰期，預計2026年商轉。

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